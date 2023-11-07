Galatasaray'da Fernando Muslera için Bayern Münih maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Peki, Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı, iğne vurulacak mı?

Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı, iğne vurulacak mı?

Kasımpaşa maçında dirseğinden sakatlanan tecrübeli kalecinin oynamasının mümkün olmadığı söylenirken kısa sürede antrenmanlara çıkmaya başladı. Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı, iğne vurulacak mı?

MUSLERA BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaraylı gazeteci Harun Muslu, ""İnanılacak gibi değil. Muslera kendini revire çevirmiş resmen. Ne varsa deniyorlar üzerinde. Oynayacağım diye tutturmuş. Kulüpte herkes şaşkın. Tam bir çılgın. Oynar mı? Bence oynar. Delidir ne yapsa yeridir. Büyüksün be kaptan." dedi.

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, F""Fernando Muslera, Bayern Münih maçının kamp kadrosuna dahil edildi. Almanya'ya götürülecek. Icardi gibi fedakarlığa imza atıp iğneyle de olsa 11'de yer almak istiyor. Durumuna maç günü karar verilecek." ifadelerini kullandı.