Galatasaray'da Bayern Münih maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın ardından arama motorlarında Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Muslera Bayern maçında var mı, yok mu? sorularıyla aratıldı.

Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Muslera Bayern maçında var mı, yok mu?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Peki, Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Muslera Bayern maçında var mı, yok mu?

MUSLERA BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Bayern Münih maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kafileye dahil edildi.

Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. Zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların kamp kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle: