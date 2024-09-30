Üye Girişi
Haberler

Muslera Az Kaldı paylaşımı anlamı nedir?

Muslera Az Kaldı paylaşımı anlamı nedir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım ile dikkat çekti. Muslera'nın "Az kaldı" ifadesi, taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Muslera Az Kaldı paylaşımı nedir, ne anlama geliyor, neye az kaldı?

Fernando Muslera Az Kaldı paylaşımı! Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, maç sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, "Az kaldı" ifadesini kum saati emojisiyle birlikte kullanarak gizemli bir mesaj verdi. Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı ve Muslera'nın neye işaret ettiği sorgulanmaya başlandı. Peki, Muslera Az Kaldı paylaşımı anlamı nedir? Detaylar...

MUSLERA AZ KALDI PAYLAŞIMI

Bu sezon Galatasaray'ın kalesini 10 maçta koruyan Fernando Muslera, rakip takımların 15 golüne engel olamadı. Ancak 2 maçta kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, hala takımın en güvendiği isimlerden biri olarak ön planda yer alıyor. Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yaptığı "Az kaldı" paylaşımı ise Muslera'nın geri dönüşü ya da yakında yaşanacak bir gelişme için bir mesaj olarak yorumlandı.

Muslera Az Kaldı paylaşımı anlamı nedir?

Galatasaray taraftarı, Muslera'nın bu Türkçe paylaşımını "performansındaki toparlanma" veya "sakatlıktan tam anlamıyla iyileşme" süreciyle ilişkilendiriyor. Uruguaylı kalecinin neyi kastettiği henüz netleşmese de, "Az kaldı" ifadesi yakında yaşanacak önemli bir gelişmeye işaret ediyor olabilir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Sosyal Medya Soğuk Haber Galatasaray Kasımpaşa Muslera Medya Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli, tercihi ne oldu? Atakan Karazor kimdir? Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu? Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster! Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin" filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });