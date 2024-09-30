Fernando Muslera Az Kaldı paylaşımı! Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, maç sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, "Az kaldı" ifadesini kum saati emojisiyle birlikte kullanarak gizemli bir mesaj verdi. Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı ve Muslera'nın neye işaret ettiği sorgulanmaya başlandı. Peki, Muslera Az Kaldı paylaşımı anlamı nedir? Detaylar...

MUSLERA AZ KALDI PAYLAŞIMI

Bu sezon Galatasaray'ın kalesini 10 maçta koruyan Fernando Muslera, rakip takımların 15 golüne engel olamadı. Ancak 2 maçta kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, hala takımın en güvendiği isimlerden biri olarak ön planda yer alıyor. Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yaptığı "Az kaldı" paylaşımı ise Muslera'nın geri dönüşü ya da yakında yaşanacak bir gelişme için bir mesaj olarak yorumlandı.

Galatasaray taraftarı, Muslera'nın bu Türkçe paylaşımını "performansındaki toparlanma" veya "sakatlıktan tam anlamıyla iyileşme" süreciyle ilişkilendiriyor. Uruguaylı kalecinin neyi kastettiği henüz netleşmese de, "Az kaldı" ifadesi yakında yaşanacak önemli bir gelişmeye işaret ediyor olabilir.