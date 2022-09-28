Eski eşi Mahmut Tezcan'ın yapımcılığını üstlendiği Türkiyem filminde başrolde oynadı. O yıllarda bestesi ve güftesi kendisine ait Türkiyem şarkısı ile ünlendi. Peki, Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında, nereli? Müşerref Akay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Müşerref Akay (d. 1952, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncudur. Manken Şenay Akay'ın da halasıdır.

14 yaşında, Hürriyet gazetesinin açtığı, Selami Şahin'in de katıldığı ses yarışmasına katılan sanatçı 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur ve Balıkesirlidir. Annesi Nebahat Akay'dır. Erken yaşta kariyerine sinema ile başlayan Akay, 1971 yılında Yılmaz Güney'in Baba filminde rol almıştır. Akabinde 1983 yılında eski eşi Mahmut Tezcan'ın yapımcılığını üstlendiği Türkiyem filminde başrolde oynadı. O yıllarda bestesi ve güftesi kendisine ait Türkiyem şarkısı ile ünlendi. 1984 yılında ise başrolünde Yılmaz Güney'in olduğu O'na Çirkin Kral Derlerdi sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı. Kendisi için koyu milliyetçi tanımlaması yapan sanatçının ün kazandığı «Türkiyem» şarkısına TRT tarafından klip çekilmiş, şarkı Türk televizyonlarında yayınlanan müziği müzik videosuna uyarlanan ilk yerli video klip olmuştur.[3] Klip bir süre boyunca haberler kesilerek yayınlandı. Dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren'den özel izin alarak klibinde Türk bayrağından elbise giyebilen tek şarkıcı olmuştur.

Özel hayatı

1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlenen Akay'ın bu evliliğinden Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu olmuştur. 27 Kasım 1984 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra ikinci evliliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı. 2000 yazında Azeri Ekber Gence ile evlendi. Şişli Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâhı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Telsim Ortaköy bayii olan Ekber Gence ve Müşerref Akay'ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı. Akabinde 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikâh şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşanan sanatçının Şeref adında erkek kardeşi vardır. Küs olduğu Şenay Akay'ın da halasıdır. Eski eşi Mahmut Tezcan'ın vefatının ardından "Benim hiç flörtüm olmadı. Erkek olarak babamı, sonra da kocamı tanıdım." demiştir.

Diskografi

Stüdyo albümleri

1971: Nerde / Bir Sarışın

19XX: Müşerrref Tezcan – 3 - Seda Kaset 1612

19XX: Müşerref Tezcan - Dilek 2117

1975: Müşerref Tezcan - (Sarkofon 145), Kaset

1975: Müşerref Tezcan - (Uzelli 244), Kaset

1976: Müşerref Tezcan – 3 - Minareci Almanya 3219, Kaset

1976: Müşerref Tezcan – 3 / Ulu Önder Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar - Türküola Almanya 0665, Kaset

1977: Müşerref Tezcan & Adnan Şenses - Türküola Almanya 0767, Kaset

1977: Müşerref Tezcan – LP Altın Seri 1

1979: Müşerref Tezcan – LP Altın Seri 79

1979: Müşerref Tezcan (Akay) - Beni Canımdan Ayırdı - Kaset

1984: Gitti Gidiyor - Uzelli Almanya 1108, Kaset

1986: Yıldız Tezcan & Müşerref Akay / Canım Canım - Minareci Almanya 4339, Kaset

1986: Sevda Yolları - Uzelli Türkiye 1158, Kaset

1988: Müşerref Akay - Beri Gel

1990: Müşerref Akay - Paris Konseri - Kaset

1991: Müşerref Akay - Ala Gözlüm - Kaset

1991: Müşerref Akay - Aklım Sende - Kaset

1997: Gece Kirpikli Kadın / Mega Mix Türkiyem - Spotek 0039, Kaset

2003: Müşerref Akay - Gidiyorum

2007: Müşerref Akay - CCM Prodüksiyon 2010 - Müşerref Akay - Türk Sanat Müziği - Arşiv Serisi