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Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı?

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Müsavat Dervişoğlu'nun neden ip fırlattığı merak konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı açıklama sonrası bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Müsavat Dervişoğlu'nun neden ip fırlattığı merak konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısına bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Peki, Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Detaylar haberimizde...

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU NEDEN İP FIRLATTI?

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını anımsatarak, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı?

NE OLMUŞTU?

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi.

MHP lideri, 2007 yılında yaptığı konuşmada Erdoğan'a urgan fırlatıp "Oğluna gemi alacak kadar paran var ama Apo'yu asacak kadar mı bulamadın? Al sana ip, as da görelim." ifadelerini kullanmıştı.

Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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