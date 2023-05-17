Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken seçime dair birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorulardan bir tanesi de Müşahitlere para veriliyor mu? Sorusu oluyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Müşahitlere para veriliyor mu? Müşahitler seçimde para alıyor mu, kaç para alıyor?

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Türkiye 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidiyor. Bu nedenle Müşahitlere para veriliyor mu? Sorusu başta olmak üzere seçime dair birçok soru internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Müşahitlerin görevden sonra para alıp, almadığı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Müşahitlere para veriliyor mu? Müşahitler seçimde para alıyor mu, kaç para alıyor?

MÜŞAHİTLERE PARA VERİLİYOR MU?

Müşahitler, herhangi bir partinin gönüllü görevlisi olması nedeniyle herhangi bir ödeme almazlar.

MÜŞAHİT NEDİR, MÜŞAHİTLERİN GÖREVLERİ NELER?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.