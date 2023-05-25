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Müşahitler nerede oy kullanacak? Müşahitler oyunu hangi sandıkta kullanacak?

Müşahitler nerede oy kullanacak? Müşahitler oyunu hangi sandıkta kullanacak?

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Seçimlere kısa süre kalmasıyla birlikte müşahitler oyunu nerede, hangi sandıkta kullanacağını merak etti. Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Peki, Müşahitler nerede oy kullanacak? Müşahitler oyunu hangi sandıkta kullanacak? Detaylar haberimizdedir...

Müşahitler nerede oy kullanacak? merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber müşahit olan vatandaşlar oyunu nerede ve hangi sandıkta kullanacağını merak etti. Arama motorlarında ise Müşahitler nerede oy kullanacak? Müşahitler oyunu hangi sandıkta kullanacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

MÜŞAHİTLER NEREDE OY KULLANACAK?

Müşahitler, görevli oldukları sandıkta oy kullanabiliyorlar. Görevli olanların isimleri listenin en sonunda yer alır ve oyunu görevli olduğu sandıkta kullanabilir. Müşahit olan seçmenlerin kayıtlı olduğu sandıklarda isminin yanında "Sandık görevlisidir, oy kullanamaz." yazısı yazmaktadır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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