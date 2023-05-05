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Müşahit nedir? Müşahitlerin görevleri neler?

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre seçimle ilgili detaylar araştırılıyor. Son günlerde müşahitlik hakkında detayla araştırıldı. Peki, Müşahit nedir? Müşahitlerin görevleri neler?

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14 Mayıs 2023 Pazar günü seçimlerine sayılı günler kalırken seçim günü sandık başında görev yapacak kişilerin görevleri merak edildi. Peki, Müşahit nedir? Müşahitlerin görevleri neler?

MÜŞAHİT NEDİR, MÜŞAHİTLERİN GÖREVLERİ NELER?


Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

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