Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Kilis'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Musabeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Musabeyli nerede? Musabeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Musabeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis'te da birçok yerde deprem hissedildi. Kilis'in Musabeyli ilçesi merak edildi. Peki, Musabeyli nerede? Musabeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Musabeyli ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

MUSABEYLİ NEREDE?

Musabeyli, Kilis ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 13.123

Yüzölçümü: 430 km² (160 mil²)

MUSABEYLİ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Kilis'de yer alan Musabeyli ilçesinin nüfusu 13.123'tür.

MUSABEYLİ HANGİ İLE BAĞLI?

Musabeyli, Kilis ilinin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesidir.

Bölgenin çoğunluğu Türk olmasına rağmen, Araplar, Çingeneler ve Kürtler mevcuttur. Ayrıca Ermeni kökenli aileler de vardır. Türkler'in Anadolu'ya yerleşmelerinden önce yöre, büyük bir orman alanı olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra Murathöyügü adı ile yerleşim birimi haline getirilmiştir. Ancak, kesin olarak kuruluş tarihi bilinmemektedir. Adından da anlaşıldığı gibi ilçe merkezi bir höyük konumundadır. Zaman zaman yapılan inşaat ve iş kazıları sırasında tarihi eserler bulunmaktadır. Bu tarihi kalıntıların Hititler dönemine ait olduğu sanılmaktadır. 14 Nisan 1997 tarihinde ve 2768 sayılı kararla bölge, Kültür ve Tabiati Koruma Kanunu gereğince koruma altına alınmış, ikinci ve üçüncü dereceden arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Uzun yıllar Gaziantep'in Kilis ilçesi'ne bağlı kalan Musabeyli, 1995 yılı Haziran ayında 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olmasıyla birlikte kendisine bağlanan 46 köyüyle ilçe statüsü kazanmıştır. Bu haliyle Türkiye'nin en genç ilçelerinden birisidir ve aynı zamanda nüfus itibarı ile Türkiye'nin en küçük ilçelerindendir.

Coğrafi

Kuzeybatısında İslahiye ilçesi, kuzeydoğusunda Gaziantep, güneyinde Kilis, doğusunda Polateli ilçesi ile komşudur. Arazi genellikle engebelidir. Ova kesiminde zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır.

İklim

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.