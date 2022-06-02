Musa Uzunlar kimdir? Musa Uzunlar kaç yaşında, nereli? Musa Uzunlar hayatı nedir? - Haberler

22 Nisan 1959 Yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Koç burcu olan oyuncu ve yönetmen Musa Uzunlar ; Aslen Niğde-Kemerhisarlıdır. Peki, Musa Uzunlar kimdir? Musa Uzunlar kaç yaşında, nereli? Musa Uzunlar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 Yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Koç burcu olan oyuncu ve yönetmen Musa Uzunlar; Aslen Niğde-Kemerhisarlıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okuyarak 1985 yılında mezun olmuş ve Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlamıştır. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları içerisinde oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Musa Uzunlar; Devlet Tiyatrolarında yönetim görevleri yapmasının yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübünde, Devlet Opera ve Balesi çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaparak farklı yönlerde de çalışmalarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarında Adana, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da birçok oyunu yöneten Musa Uzunlar; bunun yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatroları, İzmit Şehir Tiyatrosu, Yeditepe oyuncuları, Eskişehir tiyatro, Anadolu tiyatro, Ankara Maliye Tiyatrosu, Abdullah Şahin nokta tiyatrosu, Tiyatro adam gibi birçok toplulukta ve Makedonya Üsküp halklar Tiyatrosu ile beraber Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'nda Yönetmenlik yapmıştır.

Ödenekli ve özel olan birçok tiyatroda da oyuncu olarak da görev alan Musa Uzunlar; Kaplumbağa ninnisi ve Hüzün Mahallesi Otobüsü oyunlarını da yazmıştır. Bunlardan Hüzün Mahallesi Otobüsü yayınlanarak Devlet tiyatrolarında sahnelenmiştir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Anasanat dalı ve Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda da eğitmen olarak görev alan Musa Uzunlar; halen Yeditepe Üniversitesi Ve Haliç Üniversitesi'nde yine eğitmen olarak çalışmaktadır.

Televizyon, sinema ve dublaj çalışmaları da yapan Musa Uzunlar TOBAV İstanbul Şube Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Birçok dizide ve filmde rol alan Musa Uzunlar; İskender Büyük rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu da yer almış; dizinin sezon finalindeki bölümünden sonra diziden ayrılmıştır. Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde İskender Büyük rolünde oynayan Musa Uzunlar; Kurtlar Vadisi dizisindeki İskender Büyük rolü ile oldukça büyük hayran kitlesine ulaşmıştır. Musa Uzunlar halen Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmaktadır.

TİYATRO OYUNLARI

Ölüleri Gömün, Yaşamak denen bu zahmetli iş, Kara kaplı, Ful yaprakları, Valizdeki Kayıp Şehir, Yaban, Efrasiyab'ın hikayeleri, Merhaba 20. Yüzyıl, Haydutlar, Urfaust ve Goethe, Ölüler konuşmak ister, Mahmut ile yezida, Maymun davası, Geyikler, Lanetler, Lozan, Savaş Yorgunu, Kadınlar, Afife Jale, Budala, Oyunun oyunu, Ballar balını buldum, İnsan Maire, Ermiş Jeanne, Düşüş, Lysistrata, Aristophanes, Sevgili Doktor, Küçük Nasrettin, Kösem Sultan ve İstanbul Efendisi oyunlarıdır.

DİZİLERİ

Poyraz Karayel, Şubat, Fatmagül'ün Suçu Ne, Karanlıklar çiçeği, Kurtlar vadisi pusu, Yağmur Zamanı, Nilgün, Merdoğlu, Süper Baba, Ateş Dansı, Bütün kapılar kapalıydı, Geçmiş Bahar mimozaları dizi oyunlarıdır. Yer aldığı sinema filmleri ise şunlardır: Hayal Kurma Oyunları ve Kurtlar Vadisi Gladio. Musa Uzunlar'ın yönetmiş olduğu oyun ise; Kara Kaplı adlı oyundur.

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