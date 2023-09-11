Musa Orhan davasında Ezgi Mola'ya destek veren Tan Taşçı hakkında dava açıldı. Musa Orhan davası ne oldu ve Musa Orhan ne yaptı soruları gündeme geliyor. Şarkıcı Tan Taşçı, 18 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik olan Ezgi Mola'ya destek verdiği için davalık oldu. Musa Orhan davası ne oldu? Musa Orhan ne yaptı?

Musa Orhan davası ne oldu ve Musa Orhan ne yaptı merak edilirken Musa Orhan'ın suçu ne sorusuna yanıt aranıyor. 25 yaşındaki Uzman Çavuş Musa Orhan davası ne olduğu ve Musa Orhan'ın suçu nedir merak ediliyor. Musa Orhan davası ne oldu? Musa Orhan ne yaptı? Detaylar haberimizdedir…

MUSA ORHAN DAVASI NE OLDU?

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen, 25 yaşındaki Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan şarkıcı Tan Taşçı, Orhan'a sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret ettiği suçlamasıyla 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

MUSA ORHAN NE YAPTI?

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022 tarihinde çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.