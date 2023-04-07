Son zamanlarda ne çok merak edilen isimler arasında yer alan Musa Küçük kimdir? Internet üzerinde birçok kişi tarafından araştırılıyor. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayı olan Musa Küçük kimdir? Musa Küçük kaç yaşında, ne iş yapıyor? Musa Küçük hayatı ve biyografisi!

Musa Küçük kimdir? Sorusu, özellikle gündeme gelen haberlerin ardından merak edildi ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayı olması nedeniyle gündeme gelen Musa Küçük kimdir? Musa Küçük kaç yaşında, ne iş yapıyor? Musa Küçük hayatı ve biyografisi!

MUSA KÜÇÜK KİMDİR?

Musa Küçük, 1 Ocak 1972 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Musa Küçük, Beyoğlu Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Lise yıllarından itibaren Ülkü ocakları içerisinde bulundu. 2002- 2007 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Kağıthane ilçe teşkilatı ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 3. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir.2004-2005 yılında Gümüşhanespor As başkanlığı görevini yürütmüştür. 2016 yılında SONSAM adı ile açılan strateji araştırma merkezinin kurucu başkanlığını yapmıştır. İnşaat sektörü ile uğraşan Küçük evli ve 3 çocuk babasıdır.