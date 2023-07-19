Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disipline sevk edilenlerden Musa Ertugan gündem oldu. Peki, Musa Ertugan kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'den ihraç edilen Musa Ertugan kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika!

Meral Akşener'in partisinde gelen son dakika haberlerine göre 6 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında bulunan Musa Ertugan ise çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, Musa Ertugan kimdir, nereli, kaç yaşında? İyi Parti'den ihraç edilen Musa Ertugan kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika! İşte detaylar…

MUSA ERTUGAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Trabzon Sürmene Doğumlu Funda Hanım ile evli, Bir çocuk babası olan Musa ERTUĞAN, Aktif siyasi yaşamına 1976 yılında Ülkü Ocaklarında başlamıştır. Sırası ile; Ülkü Ocakları Yöneticiliği, MHP Antalya Merkez İlçe Başkanlığı, MHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

2015 Yılında Meral Akşener'in çıktığı MHP Genel Başkanlığı mücadelesinde Akşener'in araması ile Büyük Kurultay için imza veren Antalya'daki ilk Türkiye'de ki ikinci kişidir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında. Meral Akşener'in yol arkadaşı olarak kalan çok az kişiden birisi olan Ertuğan, Anayasa Değişikliği konusunda yürütülen "HAYIR" Kampanyasının oluşması ve gelişmesinde, başkanı olduğu Milliyetçi Meslek Adamları Birliği aracılığı ile büyük bir risk alarak "Milli İradenin Önemi" Toplantı ve Konferanslarını ilk olarak Antalya'da düzenlemiş sonrasında Türkiye'nin diğer illerinde düzenlenen Konferans ve Toplantıların organizasyonunda önemli görevler üstlenmiş hareketin Antalya Sorumluluğu görevi ile İyi Partinin kuruluşunda önemli bir rol üstlenmiştir. Üstlendiği bu rol sebebi ile İyi Parti Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi yapılmıştır.

MUSA ERTUGAN İYİ PARTİ'DENNEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İş Adamı olan Ertuğan özel hayatında Spora ve Sporcu bir gençlik yetiştirmeye önem vermiş, Sporun Gençleri Kötülüklerden uzaklaştıracağına, Orta yaş ve üzerindekileri ise yatağa düşmekten uzaklaştıracağı felsefesi ile çalışmalar yürütmüştür. Geçlik üzerine çalışmalarını Başkanlığını yaptığı Milliyetçi Genç İş Adamları Derneği ile yürütmüştür. 70 li yıllardan bu yana Uzakdoğu Sporları ile ilgilenmektedir. Türkiye Karate Federasyonu ve Türkiye Fitnes Federasyonlarından Uluslararası Antrenör Belgesine sahip olup Milli Takım kafile Başkanlığı yapmıştır. 1996 – 2001 Yılları arasında 2 dönem Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanlığı Görevini yürütmüş olup. Halen Dünya Shotokan Karate Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığını ve Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığını Yürütmektedir.