Musa Eroğlu ne dedi? Musa Eroğlu Alevilere ne dedi? VİDEO İZLE

Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu kısa sürede gündem oldu. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Gelişmeler sonrası Musa Eroğlu Alevilere ne dedi ve Musa Eroğlu ne dedi gibi konular araştırıldı.

Sanatçı Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali hakkındaki "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri tepki çekti. Alevi dernekleri, Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklama sonrası Musa Eroğlu ne dedi? Musa Eroğlu Alevilere ne dedi gibi konular araştırıldı.

MUSA EROĞLU NE DEDİ?

Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."

Musa Eroğlu'nun, "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.