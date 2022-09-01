Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu albümleri, hayatı ve biyografisi ne?

Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendiren Musa Eroğlu araştırılıyor. Devlet Sanatçısı olan Musa Eroğlu, müzik çalışmalarına devam edip Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Hayatı merak edilen Musa Eroğlu araştırılıyor. Peki, Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu albümleri, hayatı ve biyografisi nedir?

Repertuvarı Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile özdeşleşmiş Türk Halk Müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilen Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? Musa Eroğlu albümleri, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu (d. 1944, Kumaçukuru, Mut, Mersin), Türk halk müziği sanatçısı. Repertuvarı Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile özdeşleşmiş Türk Halk Müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilir.

HAYATI VE KARİYERİ

1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1969'da "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.

1966'da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

Mersin'in Mut ilçesinde kiraladığı 900 dönümlük arazide kendi adını taşıyan 100.000 ağaçlık bir ormanı bulunmaktadır. 2009 yılında yaptığı bir röportajında " 1960'larda buralar hep ormanlıktı, daha sonra orman ve ağaç türleri yok oldu. Gelip geçerken hep bakardım. Çocukluğumdan beri bu sahada gözüm vardı. Bir gün kiralayıp ağaçlandırmaya karar verdim. 1999'da müracaat ettim, 2000'de teslim ettiler. Ondan sonra başladım çalışmaya. Orman Bir hayli büyük, 900 dönüm. Bir kısmı kayalık, ağaç dikilebilecek yer 500-600 dönüm kadar. Dört tür ağaç diktim: Kavak, kızılçam, sedir, meşe. Meşenin bu bölgede doğal bir bitki örtüsü var. Sonra da 'tömbek' dediğimiz dikenli ardıç ve doğal ardıçlarla süslendi alan. Bu orman için tam dokuz senedir çalışıyorum, bazı ağaçlar kocaman oldu, bir kısmı boyumu geçti." şeklinde ormanından bahsetmiştir.

MUSA EROĞLU ALBÜMLERİ

1975 - A Kuzum, Yağmur Plak

1977 - Yaralı Turnam, Özaydın Müzik

1978 - Bu Dünya, Harika Kasetçilik

1979 - Yaz Gelir, Şah Plak

1983 - Muhabbet 1 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak

1984 - Muhabbet 2 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak

1985 - Muhabbet 3 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1986 - Muhabbet 4 (Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1987 - Muhabbet 5 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1987 - Seher Oldu Ey Nigarım, Bey Plak

1988 - Muhabbet 6 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)

1988 - Yummayın Kirpiklerini, Aziz Plak

1988 - Divane Gönlüm Benim, Aziz Plak

1989 - Muhabbet 7 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)

1990 - Bir Yanardağ Fışkırması, Majör Müzik

1991 - Garip Yolcu, Net Ses

1992 - Benim Dünyam, Net Ses

1993 - Kevser Irmağı / Sevda Yükü, Net Ses

1994 - Yol Ver Dağlar, Duygu Müzik

1994 - Bin Yıllık Yürüyüş 1, 2, Koda Müzik

1994 - Musa Eroğlu 94, Net Ses

1995 - Ömrüm Sana Doyamadım, Ajs Müzik

1996 - Halil İbrahim / Kerbela Destanı, Duygu Müzik

1996 - Bağlama Resital 1,2 (Arif Sağ ile birlikte), ASM

1997 - Semahlarımız, Bema Prodüksiyon

1998 - Musique Instrumentale D'Anatolie (Arif Sağ ile birlikte), ASM

1998 - Kavimler Kapısı Anadolu, Duygu Müzik

2000 - Bir Nefes Anadolu, Duygu Müzik

2003 - Sele Verdim, Duygu Müzik

2004 - Sazımızla Sözümüzle 2 (Güler Duman ile birlikte), Duygu Müzik

2007 - Dedem Korkut, Duygu Müzik

2010 - Armağan 1 (Yusuf Gül ile birlikte), Özdemir Plak

2010 - Semahlar, Mod Müzik

2012 - Zamansız Yağmur, Özdemir Plak

2015 - Musa Eroğlu ile Bir Asır, Özdemir Plak

2016 - Taşeli Türküleri, Özdemir Plak

2018 - Turnaların Göçü (Yeni Türküleriyle), Özdemir Plak