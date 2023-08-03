7 Kasım 1957 yılında doğan Türk asker olan Musa Avsever hakkında merak edilenler araştırılıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Musa Avsever'in kim olduğu gündemde yer alıyor. Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğan Musa Avsever kimdir? Musa Avsever hangi görevlerde bulundu? Musa Avsever hayatı ve biyografisi haberimizde yer alıyor.

Mesude Avsever ile evli olup 2 çocuk babası olan Musa Avsever'in hayatı ve hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Gündemde olan isimler arasında yer alan Musa Avsever hakkında merak edilenler arama motorlarında Musa Avsever kimdir? Musa Avsever hangi görevlerde bulundu? soruları ile aratılıyor. İşte Musa Avsever hayatı ve biyografisi!

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever (7 Kasım 1957), Türk asker. Mevcut TSK Genelkurmay Başkan Vekili ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı. Mesude Avsever ile evli olup 2 çocuk babasıdır.

Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur.

MUSA AVSEVER NERELİ?

7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1974'te Kuleli Askerî Lisesinden, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun oldu.

MUSA AVSEVER KAÇ YAŞINDA?

Musa Avsever, 66 yaşındadır.

MUSA AVSEVER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde muhabere subay temel kursunu tamamladıktan sonra 1979-1982 yılları arasında 7. Kolordu, 1982-1986 yılları arasında 8. Kolordu'da, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Kara Harp Akademisinden muhabere kurmay subay olarak mezuniyetini müteakip; 1990-1992 arası 2. Piyade Tümeninde şube müdürlüğü, 1992-1996 arası 2. Ordu karargâhında Lojistik Başkanlığı plan subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara Harp Okulu Öğrenci Taburu komutanlığı ile Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesinde öğretmenlik, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001-2003 yılları arasında 5. Hudut Alayı komutanlığı görevini yürüttü.

2003 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2003-2005 arası Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire başkanlığı, 2005-2007 arası Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2007-2009 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2009-2011 arası MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı görevlerinde bulundu.