TSK hakkında araştırmalar yapan vatandaşların şu anda en çok aradığı sorulardan biri Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı mı olacak? Oldu. YAŞ kararları hakkında aramalar hız kesmeden devam ederken Musa Aysever kimdir? Musa Aysever kaç yaşında, nereli? Musa Aysever nedir? Musa Aysever son dakika haberleri! Soruları gündem oldu. İşte detaylar…

Musa Aysever ile ilgili araştırmalar ivme kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı önem kazanıyor. YAŞ'ta albayların terfi işlemleri, görev sürelerinin uzatılması gibi işlemlerin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki,Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı mı olacak?

MUSA AYSEVER KİMDİR? MUSA AYSEVER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Musa Avsever, 7 Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde dünyaya geldi. Avsever, 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi ettirildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamında gösterdiği dik duruş ile halkın takdirini kazanan Musa Avsever, 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi ederek 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER GENELKURMAY BAŞKANI MI OLACAK?

1957'de Konya'da doğan Musa Avsever, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Orgeneral Avsever, Muhabere Subay Temel Kursunu tamamlamasının ardından 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okul Komutanlığında Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Kara Harp Akademisinden 1990'da mezun olmasının ardından 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara harp Okulu Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Orgeneral Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüttü.

2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti.