Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler atandı. Güler'in ardından yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusu olurken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Peki, Musa Avsever kimdir? Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kim?

Musa Avsever kimdir? Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kim? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Avsever, yeni atama yapılana kadar hem Kara Kuvvetleri komutanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütecek.

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever (7 Kasım 1957), Türk asker. Mevcut TSK Genelkurmay Başkan Vekili ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı.

Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur.

Yaşamı

7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Zanapa ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu.

1974'te Kuleli Askerî Lisesinden, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun oldu. Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde muhabere subay temel kursunu tamamladıktan sonra 1979-1982 yılları arasında 7. Kolordu, 1982-1986 yılları arasında 8. Kolordu'da, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Kara Harp Akademisinden muhabere kurmay subay olarak mezuniyetini müteakip; 1990-1992 arası 2. Piyade Tümeninde şube müdürlüğü, 1992-1996 arası 2. Ordu karargâhında Lojistik Başkanlığı plan subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara Harp Okulu Öğrenci Taburu komutanlığı ile Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesinde öğretmenlik, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001-2003 yılları arasında 5. Hudut Alayı komutanlığı görevini yürüttü.

2003 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2003-2005 arası Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire başkanlığı, 2005-2007 arası Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2007-2009 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2009-2011 arası MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı görevlerinde bulundu.

25 Mart 2009'da kabul edilen 2. Ergenekon iddianamesinde, Mustafa Balbay'a ait olduğu iddia edilen günlüklerde Avsever'in dönemin başbakanı (daha sonra cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın arabasını yakacağı iddia edilmişti.

2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu kurmay başkanlığı görevinde bulundu.

2012 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2015 arası Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2015-2016 arası 2. Kolordu komutanlığı görevlerinde bulundu.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2. Kolordunun Komutanı olan Avsever, 16 Temmuz saat 02.00 sularında bir televizyon kanalına bağlanarak darbe girişiminin karşısında olduğunu, bunu yapanlara fırsat verilmeyeceğini, emrindeki birliklerle İstanbul'daki darbecilere karşı intikale hazır bulunduğunu belirtti.

MUSA AVSEVER EVLİ Mİ?

Mesude Avsever ile evli olup 2 çocuk babasıdır.

MUSA AVSEVER HANGİ TAKIMLI?

Avsever, Galatasaray taraftarıdır.