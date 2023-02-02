TOKİ kura çekimi için heyecanla gün sayarken gerçekleştirilecek olan Muş TOKİ kura çekimi canlı izle araması, gerçekleştirilecek olan kura çekimini izlemek isteyen adaylar tarafından araştırılmakta. İşte Muş TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 2 Şubat TOKİ TV Muş kura çekimi İZLE! Muş TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

Muş TOKİ kura çekimi canlı araması, 2 şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi şehirleri arasında yer alması nedeniyle sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuruda bulunmakta olan kişiler tarafından projenin Muş ayağı, sıklıkla takip edilmekte. İşte Muş TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 2 Şubat TOKİ TV Muş kura çekimi İZLE! Muş TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

MUŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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MUŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

MUŞ TOKİ TV KURA ÇEKİMİ CANLI

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2023 MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.