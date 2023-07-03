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Muş'ta Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı'na Yoğun İlgi

Muş'ta Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı'na Yoğun İlgi

Turizm Haberleri

Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü ve yanındaki Sultan Alparslan Parkı'nı Kurban Bayramı tatilinde 29 bin 951 kişi gezdi.

Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü ve yanındaki Sultan Alparslan Parkı'nı Kurban Bayramı tatilinde 29 bin 951 kişi gezdi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, kente 13 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri üzerinde 13'üncü yüzyılda inşa edilen 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü köprüde, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle Murat Köprüsü'nün çevresindeki 888 dönüm alana inşa edilen 1071 Sultan Alparslan Parkı'na da ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Tarihi köprü ve Sultan Alparslan Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde Muş ve çevre illerden gelen 29 bin 951 kişi gezdi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Turizm

Kurban Bayramı Selçuklu Muş Turizm Haberler

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