Muş'ta sadece kadın müşterilere hizmet veren 'Hanımeli Kafe' açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan 'Hanımeli Kafe' sadece kadın müşterilere hizmet verecek şekilde açıldı. Açılış törenine Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın eşi Şeyma Ocak katıldı. Kafe, kadınların birlikte vakit geçirebileceği bir mekan olarak hizmet verecek.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı tarafından yapımı tamamlanan ve sadece kadın müşterilerin kullanabileceği 'Hanımeli Kafe' törenle hizmete açıldı.

Zafer Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Hanımeli Kafe'nin açılışı, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın eşi Şeyma Ocak tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Bahar Çakır, Bulanık'ta olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bizler kadın kooperatiflerini çok önemsiyoruz. Kadınların kendilerini ifade edeceği bir yer burası. Kadınların birlikte olacakları ve beraber vakit geçireceği bir yer. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şeyma Ocak ise Bulanık'ta bir araştırma yaptıklarını belirterek, "Bulanık ilçesinde böyle bir ihtiyacın olduğunu gördük. Bu yüzden kadınlarımız için bu kafeyi açıyoruz. Kafemiz inşallah kadınlarımız için güzel olur. Bulanıklı kadınlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan açılışın ardından kafeyi gezen Bahar Çakır ve beraberindekiler, daha sonra Bulanık Aile Destek Eğitim Merkezlerini ziyaret ederek kadın kursiyerlerin yaptıkları dikiş, nakış ve el sanatlarını incelediler. - MUŞ