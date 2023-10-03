Muş'ta 'Ovaya Bakan Adam' adıyla gündeme gelen kaya taşı büyülüyor

MUŞ - Muş'ta doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzediği için 'Ovaya Bakan Adam' adı ile gündeme gelen kaya taşı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muş'un Kızılağaç beldesinde insan kafasına benzeyen ve yöre halkı tarafından 'Ovaya Bakan Adam' adı verilen kaya, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kızılağaç beldesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ahçar Yaylası'nda bulunan kaya parçasını görmek isteyenler sarp ve dik yamaçları aşarak yaklaşık iki saatlik uzun bir yürüyüşün ardından ulaşabiliyor. Kayaya uzaktan bakıldığında burnu, dudakları, anlı ve kulağı düzgün bir şekilde heykeltıraşın elinden çıkmış gibi görünüyor. 'Ovaya Bakan Adam' kayasına dikine bakıldığı zaman da normal bir kaya parçası gibi görünürken, her iki yan profilden bakıldığında ise iki farklı insan kafası olarak görünüyor.

Doğal olarak oluşan kaya kütlesi bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandığını söyleyen belde sakinlerinden Mehmet Yentürk, kaya taşının yeterince tanıtılmadığını ifade ederek, "Bu kayanın birçok ziyaretçisi var. Ancak zorlu bir yürüyüşün ardından 'Ovaya Bakan Adam'a ulaşıldığı için turizmde hak ettiği yeri bulamıyor. Kayanın sağından ve solundan bakıldığında ayrı bir insan silueti olarak görülmektedir. Fakat karşıdan bakıldığı zaman normal bir kaya olarak görülmektedir. Bu kaya tıpkı bir insan gibi anlı, burnu, çenesi, gözü gibi tüm detaylar görülmektedir. Birçok kişi tarihi eser olduğunu sanıyor ancak bu tamamen doğal bir taştır" dedi.