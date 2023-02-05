Muş'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Muş'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika Muş'ta okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Muş'ta okullar tatil mi? Merak ediliyor. Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Muş'ta okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Muş'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Muş'ta okullar tatil edildi mi? Muş'ta okullar yarın tatil mi?

Muş'ta okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Muş'ta yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Muş'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, Muş'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Muş'ta okullar tatil edildi mi?Muş'ta okullar yarın tatil mi?

MUŞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.