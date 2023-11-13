Muş'ta kadınlara özel açılan Hanımeli Kafe ziyaret edildi

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara özel açılan Hanımeli Kafe'yi ziyaret etti. Kaymakam Ocak, kadınların kendi ürettikleri yemekleri Hanımeli Kafe'de satışa sunduklarını belirterek, kadınların sosyal, iş ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını önemsediklerini söyledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara özel açılan Hanımeli Kafe'yi ziyaret etti.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara özel açılan Hanımeli Kafe'de incelemede bulunarak, kadın aşçılardan bilgi aldı. Kaymakam Ocak, kadınların kendi ürettikleri yemekleri Hanımeli Kafe'de satışa sunduklarını belirterek, "Kadınlar, bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan toplumdaki sosyal yerlerini daha da sağlamlaştıracaklar. Bulanıklı olarak, kadınların yaşama değer kattıklarına ve hayatın her alanında dönüşümün rol modeli olduklarına inanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kapsayıcı projelerimizle onların sosyal, iş ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını önemsiyoruz" dedi. - MUŞ