Muş'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, Bulanık Meslek Yüksekokulu, Bulanık Belediyesi ve Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir panel düzenlendi. Panelde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadele yöntemleri ele alındı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Meslek Yüksekokulu, Bulanık Belediyesi ve Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce "25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında panel düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, "Bütün çalışmalara rağmen kadına şiddet 21. yüzyıla taşınan en önemli sorunlardan biridir. Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Bu problem; sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde en büyük engeldir. Kadına şiddetin önlenmesi için herkes mücadele etmelidir. 'Kadına Şiddete Hayır' ilkesini benimseyerek, duyarlı bir insan olduğumuzu ispatlayalım. Özellikle bayanların şiddetin önüne geçmekte büyük rolü vardır, nedeni ise aile içinde verilen eğitimdir. Kadın hem yasalarımızda hem de islamiyette baş tacımızdır. Kadının toplumuzdaki yeri kesinlikle münazara edilemez. Devlet olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Bulanık Belediyesinin konferans salonunda gerçekleştirilen ve kadına yönelik şiddet ile mücadelenin her yönüyle ele alındığı panel, yapılan sunumlarla son buldu. - MUŞ