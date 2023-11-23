Muş'ta hafif ticari araca yük treni çarptı

MUŞ - Muş'un Tandoğan köyünde bulunan hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araç ağır hasar aldı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan-Ankara seferi yapan yük treni, hemzemin geçidinden geçmeye çalışan Mehmet Şerif Kalır yönetimindeki 49 AAJ 928 plakalı hafif ticari araca çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ağır hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.