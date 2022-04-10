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Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Uğur Ulu - Genel
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Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandıMUŞ – Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

MUŞ – Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Kaloğlu, personelin gününü kutladı.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri, kent genelinde düzenlenecek olan çeşitli programlarla sürdürülecek.

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Muş'ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Genel

3. Sayfa, Genel, Haberler

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