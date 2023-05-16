Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Muş geliyor. Peki, Muş milletvekilleri kimlerdir 2023? Muş'un yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Muş AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Muş milletvekilleri kimlerdir 2023? Muş'un yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Muş AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Muş AKP milletvekilleri kimdir? Muş CHP milletvekilleri kimdir? Muş MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Muş milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Muş'tan AKP 1 milletvekili ve Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkardı. Yeni Muş milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Muş Milletvekilleri İsimleri:

Mehmet Emin Şimşek

Yeşil Sol Parti 2023 Muş Milletvekilleri İsimleri: