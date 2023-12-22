Muş bugün okullar tatil mi, 22 Aralık Cuma Muş okul yok mu?
Meteoroloji Genel Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde yağış beklendiğini açıkladı. Peki, Muş bugün okullar tatil mi, 22 Aralık Muş okul yok mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçeleri için uyarıda bulundu. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, Muş bugün okullar tatil mi, 22 Aralık Muş okul yok mu?
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Başlama-Bitiş Zamanı
22.12.2023 12:00 - 23.12.2023 23:59
Genel Durum
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Cumartesi (23.12.2023) günü gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Oluşması Muhtemel Riskler
Su Baskını - Heyelan - Çığ Tehlikesi - Ulaşımda AksamalarMUŞ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün için eğitim öğretim faaliyetlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.