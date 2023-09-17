2019 Muş yerel seçimleri de Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da gerçekleştirildi. Seçim sonuçları kapsamında Muş Belediye Başkanı ve 5 ilçenin belediye başkanı belirlendi. Peki, Muş Belediyesi hangi parti? Muş Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

2019 Muş yerel seçimleri kapsamında belediye başkan adayları; AK Parti'nin adayı Feyat Asya, HDP'nin adayı Sırrı Sakık, Bağımsız aday Şerafettin Yatci, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Fatih Aslan ve Saadet Partisi'nin adayı Sadık Aydın oldu. 2019 Muş yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Muş Belediyesi hangi parti? Muş Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

MUŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Muş Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, HDP'nin adayı Sırrı Sakık %33,59 oy alırken AK Parti'nin adayı Feyat Asya %34,76 oy alarak Muş Belediye Başkanı seçilmiştir. Buna göre AK Parti'nin adayı Feyat Asya Muş Belediye Başkanlığı yapmaktadır.

FEYAT ASYA KİMDİR?

Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Anadolu Universitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak göreve başladı. 1995-2007 yılları arasında Muş Müftülüğünde memur, personel şefi ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilciliği yapan Asya, 2007-2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.