Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor

Muş Belediyesi, dev bir projenin daha startını verdi. İhale ve proje süreci tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisinin ilk kazması vuruluyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, yüklenici ve müşahit firma yetkilileri ile projenin yer teslim sözleşmesini imzalayarak projenin ilk adımını attı.

Çevre ve insan sağlığını korumak adına uzun süredir üzerinde çalışılan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Muş'a kazandırılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, yüklenici ve müşahit firma yetkilileri ile projenin yer teslim sözleşmesini imzalayarak şehrin önemli bir eksikliğini gidermek adına ilk adımı attı.

Yaklaşık maliyeti 293 milyon TL olan proje Bağlar Mahallesi'nde 72 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Proje içerisinde 5 adet havuz, terfi merkezi ünitesi, otomasyon ünitesi, blower ünitesi, idari bina, laboratuvar ünitesi ile güvenlik kulübesi yer alacak. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından alınan destekle yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisinin 24 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

"BU PROJEMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bugün şehrimizin bir bütün olarak alt yapısını bitirmiş olmanın sevinci ve mutluluğuyla yine şehrimiz için büyük bir eksiklik olarak gördüğümüz atıksu artıma tesisimizin yer teslimi ve işe başlama üzere firmamız ve müşavir firmamızla birlikte protokolümüzü imzaladık. Bu projemizi çok önemsiyoruz. Çünkü alt yapımızı bitirdikten sonra şehrin atık suları, kanalizasyon suları karasu nehri ve murat nehrini kirletmekteydi. Uzun süre üzerinde çalıştığımız ve projesi bitirdiğimiz daha sonrada finansmanını da Japonya Kalkınma Ajansı ile temin etmek suretiyle ihale sürecimizi bitirmiş ve bu projemizle şehrimizin daha yaşanabilir çevre, insan ve hayvan sağlığını önemsediğimiz bir projenin hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Projemizin maliyeti yaklaşık 293 milyon Türk lirasıdır. İnşallah kısa sürede bitirmek hedefimizdir. Şehrimizin daha yaşanabilir, daha temiz suların daha temiz çevrenin olması noktasında çok önemsediğimiz bir projemizdir. Öncelikle yüklenici firmamız HES Gruba ve Alparslan Bey'e kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yine Danışman firmamız Tamer Bey'e başarılar diliyorum. Taahhüt ettiği süreden daha önde bir çalışma ile bitirmiş olmanın güzelliğini yaşattı bize. Yine Etüt Proje Müdürümüz Su ve Kanalizasyon Müdürümüz, teknik elemanlarımız bir bütün olarak canla başla çalıştılar. İnşallah bundan sonrada hızlı bir şekilde bitirip hizmete sunmuş olacağız. Bu projemiz şehrimizin insanlarına hayırlı olsun. Genel de ise bölgemize milletimize hayır ve güzellikler getirmesini Cenabı Allahtan temenni ediyorum."