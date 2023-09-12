Murgh Makhani tarifi! MasterChef Murgh Makhani nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Murgh Makhani hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Murgh Makhani hazırladı. Peki, Murgh Makhani nedir? Murgh Makhani nasıl yapılır? Murgh Makhani nedir?

Hint mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Murgh Makhani ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Murgh Makhani nasıl yapılır? Murgh Makhani nedir? Murgh Makhani nasıl yapılır, Murgh Makhani yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Murgh Makhani yapıldı, evde klasik Murgh Makhani yapıldı! İşte en güzel Murgh Makhani!

MURGH MAKHANİ TARİFİ!

Tavuk ve marine için

500 gr. iri parçalar halinde kesilmiş tavuk göğüsleri ve kemiksiz kalçalar

5 cm taze rendelenmiş zencefil

2 diş ezilmiş sarımsak

1 Yunan yoğurdu

1 çay kaşığı. öğütülmüş kişniş tohumu

1/4 çay kaşığı. öğütülmüş tarçın

1 çay kaşığı. kaşmir biber tozu

1 çay kaşığı. Kimyon tozu

1 tutam safran

- tuz ve karabiber

4 yemek kaşığı. ghee (sade tereyağı)

1 soğan, dilimlenmiş

2 diş ezilmiş sarımsak

5 cm. rendelenmiş taze zencefil

1 kutu ezilmiş domates

1 çay kaşığı. kaşmir biber tozu

1 1/2 çay kaşığı. öğütülmüş kişniş

1 1/2 çay kaşığı. kimyon

1 çay kaşığı. garam masala

1/2 çay kaşığı. zerdeçal tozu

1/2 çay kaşığı. kurutulmuş çemen otu yaprakları

1,5 dl. akışkan krema

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri birleştirerek tavuk turşusuyla başlayın. Tavuğu oraya yerleştirin ve bir gece buzdolabında marine etmeye bırakın. Vaktiniz yoksa 20 dakikalık maserasyon da işe yarayacaktır ancak tavuğun tadı daha az olacaktır.

Güveçte 2 yemek kaşığı ile biraz yağ ekleyin. yağdan. Soğanı, sarımsağı ve zencefili terleyin. Baharatları (çemen otu hariç) ekleyin ve yaklaşık 30 saniye iyice karıştırın.

Domatesleri ekleyip kaynatın, 5 dakika karıştırın, ocaktan alın ve karışımı blendere koyun. Çok düzgün bir sonuç elde etmek için preparatı ince bir süzgeçten geçirin.

Sosu tavukla birlikte tencereye alın, kremayı ve kalan yağı ekleyin, iyice karıştırın ve 10 dakika kaynamaya bırakın.

Ateşten alın ve kurutulmuş çemen otu yapraklarını ve muhtemelen biraz doğranmış taze kişnişi serpin.

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