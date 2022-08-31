Murgh Makhani nedir, nasıl yapılır? Masterchef Murgh Makhani hangi ülkenin yemeği? Murgh Makhani yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 31 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Murgh Makhani yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Murgh Makhani nasıl yapılır? Murgh Makhani yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Murgh Makhani yemek tarifi! Murgh Makhani nasıl yapılır? Murgh Makhani yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Murgh Makhani tarifi oldu. Peki en güzel Murgh Makhani yemek tarifi nasıldır? Murgh Makhani yemeği nasıl yapılır? Murgh Makhani için gerekli malzemeler nelerdir? Murgh Makhani ne demektir? Murgh Makhani nedir? Murgh Makhani nerenin yemeği?

MURGH MAKHANİ NEDİR?

Tereyağlı tavuk veya Murgh makhani, Hint mutfağından bir tavuk yemeğidir ve kökeni net olmasa da genellikle Pencap'a özgü sayılır. Genellikle naan, roti veya paratha tarzı ekmeklerle veya (sıklıkla buharda pişirilmiş) pirinç pilavıyla birlikte sunulur.

MURGH MAKHANİ NASIL BİR YEMEKTİR, NASIL YAPILIR?

Kökeni

Yemeğin kökeni tartışmalıdır. Örneğin bazı kaynaklar yemeğin kökeninin Babür İmparatorluğu dönemindeki Delhi'ye kadar uzandığı belirtirken, bazı kaynaklar çağdaş Büyük Britanya'da küçük veya arta kalan tavuk tanduri parçalarını değerlendirmek için ortaya çıktığını iddia etmişlerdir.

İçindekiler ve tarifi

Her ne kadar yemek genel olarak yaygın bir şekilde biliniyor ve yapılıyor olsa da, tadı Hindistan içerisinde bile yerden yere farklılık gösterebilir.

Yiyeceğin yapımında, bir gece önceden yoğurt ve baharat karışımında terbiyelenen (kemikli veya kemiksiz) tavuk parçaları kullanılır. Terbiye sosunda genellikle kullanılan baharatlardan bazıları garam masala, zencefil, biber, kişniş, kimyon ve zerdeçaldır. Ek olarak sarımsak ve limon da terbiye sosunda genellikle bulunur. Terbiye edilmiş tavuk parçaları tarife göre kızartılabilir, ızgara edilebilir veya fırında pişirilebilir.

Yemekte kullanılan sos, makhani ise tereyağı, domates salçası ve kimyon, karanfil, tarçın, kişniş, biber, boyotu ve taze krema gibi malzemelerden oluşur ve malzemelerden elde edilen karışım ısıtılır. Hazırlanan sosa tavuk parçaları eklenerek pişirilen yemek genellikle çeşitli Hint ekmekleri ve/veya, sıklıkla buharda pişirilmiş, pirinç pilavı ile servis edilir.