Murda - RARRii sözleri! 'RARRii' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Rapçi Murda'nın yeni şarkısı RARRii, Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve 28 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, RARRii sözleri nelerdir? Murda şarkı sözleri nedir? Murda-RARRii sözleri sizlerle...
Murda - RARRii (prod. Spanker) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MURDA - RARRİİ ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş Kısmı]
Ey, se lo que la mami?
Ey, siero prendelo mami ya tu sabe mami
[Nakarat Bölümü]
Yeni Rarri gaz, gaz
Sarhoşum bu gece beni rahat bırak
Sıyırdım kafayı like a d*zlak
Mahallede baby konum asfalt
Ah, yeni Rarri yeah, go, go, go, go
Yeni Rarri go, go, go, go, go
Shawty s*lla po, po, po, po
9 milli pow, pow, pow, pow
[Kısım 1]
Ferrari Enzo'ya bangbrola
Eskiden bandodan bandoya
Girl flowum hasta like ebola
Öderim bi' BBL bi' make over
Yazarım bi' beste like Beethoven
Para like sosa, paket yolda
Yollarda solda like Daytona
Bilekte Rolex'im Daytona
Bütün showlarım sold out
O Ses'te jüriyim baby yea bol clout
Bizde her şey gerçek orda kolpa
Para sanki borsa, Murda korsan
[Nakarat Bölümü]
Yeni Rarri gaz, gaz
Sarhoşum bu g?ce beni rahat bırak
Sıyırdım kafayı like a d*zlak
Mahall?de baby konum asfalt
Ah, yeni Rarri yeah, go, go, go, go
Yeni Rari go, go, go, go, go
Shawty s*lla po, po, po, po
9 milli pow, pow, pow, pow
[Kısım 2]
Bilekteki AP'ler, baby konum Etiler
Aradım Acun'u dedim "Abi jeti ver"
Girdim Louis V'ye dedim "Bütün seti ver"
Shawty gideceksen, Mercedes'i geri ver
Konu para değilse kıpırdamam yerimden
Zaten gelmişim buraya ben 3-0 geriden
Paketler düşüyor gemiden
Patron, ben kimseye eğilmem
Param dönüyor kafam gibi
Aldın bi' nefes bro oldun Şaş Hasan gibi
Şu hayatıma bak la masal gibi
Geleceği gördüm hep fal gibi
[Nakarat Bölümü]
Yeni Rarri gaz, gaz
Sarhoşum bu gece beni rahat bırak
Sıyırdım kafayı like a d*zlak
Mahallede baby konum asfalt
Ah, yeni Rarri yeah, go, go, go, go
Yeni Rarri go, go, go, go, go
Shawty s*lla po, po, po, po
9 milli pow, pow, pow, pow
[Köprü Bölümü: Bahar Candan & Murda]
(Spankito)
Can senin kız arkadaşın falan var mı?
Mhm, senin var mı erkek arkadaşın?
Ee, artık yok (Yok, yok, yok)
Ya, ey, çevir onu çevir
Mami body zehir
Murda in your şehir, wow
Çevir onu çevir
[Nakarat Bölümü]
Yeni Rarri gaz, gaz
Sarhoşum bu gece beni rahat bırak
Sıyırdım kafayı like a d*zlak
Mahallede baby konum asfalt
Ah, yeni Rarri go, go, go, go
Yeni Rarri go, go, go, go, go
Shawty s*lla po, po, po, po
9 milli pow, pow, pow, pow