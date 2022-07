Murda - RARRii sözleri! 'RARRii' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Murda - RARRii (prod. Spanker) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURDA - RARRİİ ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş Kısmı]

Ey, se lo que la mami?

Ey, siero prendelo mami ya tu sabe mami

[Nakarat Bölümü]

Yeni Rarri gaz, gaz

Sarhoşum bu gece beni rahat bırak

Sıyırdım kafayı like a d*zlak

Mahallede baby konum asfalt

Ah, yeni Rarri yeah, go, go, go, go

Yeni Rarri go, go, go, go, go

Shawty s*lla po, po, po, po

9 milli pow, pow, pow, pow

[Kısım 1]

Ferrari Enzo'ya bangbrola

Eskiden bandodan bandoya

Girl flowum hasta like ebola

Öderim bi' BBL bi' make over

Yazarım bi' beste like Beethoven

Para like sosa, paket yolda

Yollarda solda like Daytona

Bilekte Rolex'im Daytona

Bütün showlarım sold out

O Ses'te jüriyim baby yea bol clout

Bizde her şey gerçek orda kolpa

Para sanki borsa, Murda korsan

[Nakarat Bölümü]

Yeni Rarri gaz, gaz

Sarhoşum bu g?ce beni rahat bırak

Sıyırdım kafayı like a d*zlak

Mahall?de baby konum asfalt

Ah, yeni Rarri yeah, go, go, go, go

Yeni Rari go, go, go, go, go

Shawty s*lla po, po, po, po

9 milli pow, pow, pow, pow

[Kısım 2]

Bilekteki AP'ler, baby konum Etiler

Aradım Acun'u dedim "Abi jeti ver"

Girdim Louis V'ye dedim "Bütün seti ver"

Shawty gideceksen, Mercedes'i geri ver

Konu para değilse kıpırdamam yerimden

Zaten gelmişim buraya ben 3-0 geriden

Paketler düşüyor gemiden

Patron, ben kimseye eğilmem

Param dönüyor kafam gibi

Aldın bi' nefes bro oldun Şaş Hasan gibi

Şu hayatıma bak la masal gibi

Geleceği gördüm hep fal gibi

[Nakarat Bölümü]

Yeni Rarri gaz, gaz

Sarhoşum bu gece beni rahat bırak

Sıyırdım kafayı like a d*zlak

Mahallede baby konum asfalt

Ah, yeni Rarri yeah, go, go, go, go

Yeni Rarri go, go, go, go, go

Shawty s*lla po, po, po, po

9 milli pow, pow, pow, pow

[Köprü Bölümü: Bahar Candan & Murda]

(Spankito)

Can senin kız arkadaşın falan var mı?

Mhm, senin var mı erkek arkadaşın?

Ee, artık yok (Yok, yok, yok)

Ya, ey, çevir onu çevir

Mami body zehir

Murda in your şehir, wow

Çevir onu çevir

[Nakarat Bölümü]

Yeni Rarri gaz, gaz

Sarhoşum bu gece beni rahat bırak

Sıyırdım kafayı like a d*zlak

Mahallede baby konum asfalt

Ah, yeni Rarri go, go, go, go

Yeni Rarri go, go, go, go, go

Shawty s*lla po, po, po, po

9 milli pow, pow, pow, pow