Murda'nın karısı kimdir? Murda evli mi? Murda'nın kaç çocuğu var, kızı kaç yaşında?

Murda evli mi, Murda'nun karısı kimdir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Rap programında jüri üyeliği yapan Önder Doğan kızı Dua Ayla Doğan'ın vefatıyla sarsıldı. 20 Nisan'da hayatını kaybeden kızına veda eden Doğan hakkında bir paylaşım yaptı. Bu kapsamda Murda'nın karısı kimdir? Murda evli mi? Murda'nın kaç çocuğu var? sorularının yanıtları araştırıldı.

MURDA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Gerçek adı Önder Doğan olan ünlü rapçinin iki kızı vardı. İlk çocuğu 3 yaşına giren Murda'nın ikinci kızı ise 14 günlükken hayatını kaybetti. İkinci kızı Dua'nın dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşamıştı. Murda'nın 20 Nisan günü doğan bebeği ne yazık ki hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"SEBEBİNİ VE ANLAMINI BİLMİYORUM"

"Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi' parça götürdüm yanında.

"AKLIMDASIN, RUHUMDASIN"

"Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım."

MURDA'NIN KARISI KİMDİR?

Sosyal medyada eşiyle fotoğraf paylaşmayı fazla tercih etmeyen Murda, eşi hakkında bilgilere de yer vermiyor.

MURDA KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Doğum tarihi: 30 Ocak 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Amsterdam, Hollanda

Tam adı: Önder Doğan

Murda (d. 30 Ocak 1984; Amsterdam, Hollanda), ya da gerçek adıyla Önder Doğan, Türk rapçi ve söz yazarı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

"Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

Stüdyo albümleri

• Made in Turkey (ft. Ezhel & Ali D.(2020)

• DOĞA (2020)

• BABA (2019)

• Bruin Brood (2017) (ft. BangBros & Hef)

• We Doen Ons Best (2016)

Single'lar ve EP'Ler

• Made In Turkey (ft. Ezhel) (2020)

• NAPIYON LAN (2020) (ft. SFB)

• Temiz (2020) (ft. Spanker & Josylvio)

• Bi Sonraki Hayatımda Gel (2020) (ft. Ezhel)

• Was machst du (2020) (ft. Eno)

• Big Money (2020) (ft. Mario Cash)

• EH BABA (2020)

• Nereye Kadar (2020)

• AYA (2019) (ft. Ezhel)

• Boynumdaki Chain (2019) (ft. Ezhel)

• Blitzkrieg(2019) (ft. Carnage & NAAZAAR)

• dropp Top (2019) (ft. Zefanio & Priceless)

• Stretch (2019) (ft. Bizzey & Kraantje Pappie)

• Paraplu (2019) (ft. Kevin)

• Runnin' (2019) (ft. Jonna Freser)

• Rompe (2019) (ft. Priceless & Frenna)

• Pistola (2018) (ft. ICE & Yung Felix)

• Again (2018) (ft. Makkie)

• Soon (2018) (ft. Philly Moré & Frenna)

• Shutdown (2018) (ft. sFB)

• ISSA (2018) (ft. Yawenthoo & Vic9)

• Gasolina (2018) (ft. Lange & Djaga Djaga)

• Helemaal Niks (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Poenie Onderweg (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Wejo (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Zomersessie 2017 - 101Barz (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Trabajo (2017)

• Zwaai (2017) (ft. BangBros, Hef & Bizzey)

• Culé (2017)

• Brand New (2017) (ft. Jonna Freser & Asporaat)

• London (2016) (ft. Raynor Bruges)

• Watch Me (2016) (ft. Raynor Bruges)

• Niet Zo (DJ DYLVN Remix) (2016) (ft. Ronnie Flex & DJ DYLVN)

• In De Wissel (2015)

• De Macht (2015)

• Niet Iedereen Bestaat (2015)

• Trippy Hippie (2013) (ft. Psyko Punkz)

• Be On De Kıjk (2013) (ft. Ceza)

