Murda & Mero - Ararım Yarın şarkı sözleri! 'Ararım Yarın' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler1
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Murda ve Mero'nun birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Ararım Yarın' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Murda & Mero - Ararım Yarın şarkı sözleri nelerdir? Ararım Yarın rap sözleri sizlerle...
Murda & Mero - Ararım Yarın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı şuana kadar 690 bin izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Sözler sizlerle...
ARARIM YARIN ŞARKI SÖZLERİ
London'dayım like SKEP, big stepper
Yüzüklerde baguettes, big flex, yeah
Kızımda ladies drip, big spender
Shopping in La Fayette
Başkent, hep sahadayım Payet
Sal beni, ablana benden bahset
Gacı body felaket
Fas'lı mommy from Marakeş
Hold up, young?ghetto
Mommy?ass?fat, koy kucağıma?laptop
Young MERO, Murda;?baba jackpot
İki roket gibi Takeoff blessed out
Mask on, mask off, chain icebox
Mommy lingerie fully şeffaf
Mekânda ödemem hesap
Yarasa kanadı kapalı Tesla, yeah
Rotterdam Westside, bebeler getirdim mahalle Medellin
Kayıplarımız hep deneyim
Baby girl gel buraya seni deneyim
Ödedim ben her bedeli ondan LV kaplıyo' belimi
Gang'den değilse enemy, döktüm Hennessy yere
Yeah, Feis forever
***
Broketuk, now we ballin' (Ballin')
Champagne showerlar uh, yeah
Uber'i çağırırım, baby
Ararım yarın, baby
Money like lotto, baby
Baba like Pablo, baby, yeah
Ararım yarın, baby
Bugün olmaz, tatildeyim
Bro'lar cahil değil
Bu ara sakin şehir
Hep gelenler bizi sorsun
Konum hep gizli olsun
Louis V çanta hep emanet dolu, broski tetikte
***
Frankfurt, Westside, G-Class, keine S Line
Sie ist bad, Bad Bitch, sie steigt rechts rein
Where you from, my baby? Aus L.A.?
Kein BBL, wie kann ihr body nur echt sein?
Eh, kicke Gang-Shit
Brothers in der Hood, sie machen Action
Denken nicht, dass die glock nicht echt ist
Wir ballern scharf, wird es brenzlig
Masa dolu paralar, karışık kafalar
Sanma ki benim emanet seni yaralar
Bizim semtimiz senin yaşamını karalar
Pussy boy, bak, biziz bur'da babalar
Alaçatı night, gömlek mavi
Shawty bur'dayım, dön gel bari
Para pul bi' de şöhret yani
MERO, Murda und nicht Champagne Papi
***
Ararım yarın baby
Bugün olmaz, tatildeyim
Bro'lar cahil değil
Bu ara sakin şehir
Hep gelenler bizi sorsun
Konum hep gizli olsun
Louis V çanta hep emanet dolu, broski tetikte
***
Broketuk, now we ballin' (Ballin')
Champagne showerlar uh, yeah
Uber'i çağırırım baby
Ararım yarın baby
Money like lotto baby
Baba like Pablo, baby, yeah