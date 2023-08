Murda & Mero - Ararım Yarın şarkı sözleri! 'Ararım Yarın' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler1

Murda & Mero - Ararım Yarın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı şuana kadar 690 bin izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Sözler sizlerle...

ARARIM YARIN ŞARKI SÖZLERİ

London'dayım like SKEP, big stepper

Yüzüklerde baguettes, big flex, yeah

Kızımda ladies drip, big spender

Shopping in La Fayette

Başkent, hep sahadayım Payet

Sal beni, ablana benden bahset

Gacı body felaket

Fas'lı mommy from Marakeş

Hold up, young?ghetto

Mommy?ass?fat, koy kucağıma?laptop

Young MERO, Murda;?baba jackpot

İki roket gibi Takeoff blessed out

Mask on, mask off, chain icebox

Mommy lingerie fully şeffaf

Mekânda ödemem hesap

Yarasa kanadı kapalı Tesla, yeah

Rotterdam Westside, bebeler getirdim mahalle Medellin

Kayıplarımız hep deneyim

Baby girl gel buraya seni deneyim

Ödedim ben her bedeli ondan LV kaplıyo' belimi

Gang'den değilse enemy, döktüm Hennessy yere

Yeah, Feis forever

***

Broketuk, now we ballin' (Ballin')

Champagne showerlar uh, yeah

Uber'i çağırırım, baby

Ararım yarın, baby

Money like lotto, baby

Baba like Pablo, baby, yeah

Ararım yarın, baby

Bugün olmaz, tatildeyim

Bro'lar cahil değil

Bu ara sakin şehir

Hep gelenler bizi sorsun

Konum hep gizli olsun

Louis V çanta hep emanet dolu, broski tetikte

***

Frankfurt, Westside, G-Class, keine S Line

Sie ist bad, Bad Bitch, sie steigt rechts rein

Where you from, my baby? Aus L.A.?

Kein BBL, wie kann ihr body nur echt sein?

Eh, kicke Gang-Shit

Brothers in der Hood, sie machen Action

Denken nicht, dass die glock nicht echt ist

Wir ballern scharf, wird es brenzlig

Masa dolu paralar, karışık kafalar

Sanma ki benim emanet seni yaralar

Bizim semtimiz senin yaşamını karalar

Pussy boy, bak, biziz bur'da babalar

Alaçatı night, gömlek mavi

Shawty bur'dayım, dön gel bari

Para pul bi' de şöhret yani

MERO, Murda und nicht Champagne Papi

***

Ararım yarın baby

Bugün olmaz, tatildeyim

Bro'lar cahil değil

Bu ara sakin şehir

Hep gelenler bizi sorsun

Konum hep gizli olsun

Louis V çanta hep emanet dolu, broski tetikte

***

Broketuk, now we ballin' (Ballin')

Champagne showerlar uh, yeah

Uber'i çağırırım baby

Ararım yarın baby

Money like lotto baby

Baba like Pablo, baby, yeah