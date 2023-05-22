Murda ft. Hadise - Sen Dönene Kadar sözleri! 'Sen Dönene Kadar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Murda ve Hadise'nin birlikte söyledikleri yeni şarkısı Sen Dönene Kadar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sen Dönene Kadar şarkı sözleri nelerdir? Sen Dönene Kadar şarkı sözleri sizlerle...
Murda ft. Hadise - Sen Dönene Kadar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEN DÖNENE KADAR ŞARKI SÖZLERİ
Dale, mamacita
Baby, sen bi' on'sun, o body makina
Bu nasıl bi' aşk? Hapset beni beni bir daha
Hikâyemiz belli girl, yazılmış çok kitap
Dale, mamacita
Al'im sana pırlantalar ve Bottega
Aşığım sana amor de mi vida
Hikâyemiz belli girl, yazılmış çok kitap
(Spankito)
***
Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa
Ama sensizliğe alışamam
Tanrı'dan sonra her şeyimdin ben, benim ol ve kal
Hâlâ aklında mıyım onunlayken? Mami onu sal
Hâlâ aklımdasın, kimse yanılmasın, unutamam
***
Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
Mami çök, çök, çök, bana çök
Mami, mami, mami
Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
Mami çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
***
Ey, baby, pull up gizli
Kimseler görmesin, zaten herkes bizi izli'
Baby, aşk mı bizimkisi? Nedir bunun ismi?
Kalbim tek benim mi, yoksa geçici bir his mi?
Ölene kadar da hani ruhlarımız birdi?
Eskileri düşünüyorum, hep ikimizi
Senden sonra gelenler hiç senin gibi değildi
Seni seyrettikçe yapayalnızım afilli
Yeah, shawty onu çalıştır, balıklama dalışım
Hayat deniz, çıkışlı, o ben'le ona alışık
Mahallede ışık az, sokaklar hep daracık
Hazır or'da aracım, gel, buraları bırakalım
***
Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa
Ama sensizliğe alışamam (-mam, -mam)
Tanrı'dan sonra her şeyimdin ben, benim ol ve kal (Kal, kal)
Hâlâ aklında mıyım onunlayken? Mami onu sal (Sal, sal)
Hâlâ aklımdasın, kimse yanılmasın, unutamam
***
Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
Mami çök, çök, çök, bana çök
Mami, mami, mami
Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
Mami çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
***
Baby, yeah, uh, unutamadığımsın
Uh, ah, çok güçlü bu hissin
Ah, uh, ben kendim değilim
Silemediğim hâlde sana dedim "Seni sildim"
(Ah, uh) Baby, sana zaafım
Beni delirtiyo', bunun terapisi lazım
Ah, uhu-uh, kalbim sana gitti
Rüya gibi başladı, kâbus gibi (Gibi) bitti
(Ah, ah) Beni itti (Ay, ay)
Tut-madığın sözler, yalanlar
Be-ni sadece aşık sananlar
***
Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa
Ama sensizliğe alışamam (-mam, -mam)
Tanrı'dan sonra her şeyimdin ben, benim ol ve kal (Kal, kal)
Hâlâ aklında mıyım onunlayken? Mami onu sal (Sal, sal)
Hâlâ aklımdasın, kimse yanılmasın, unutamam
***
Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
Mami çök, çök, çök, bana çök
Mami, mami, mami
Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)
Mami çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)