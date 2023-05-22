Murda ft. Hadise - Sen Dönene Kadar sözleri! 'Sen Dönene Kadar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Murda ve Hadise'nin birlikte söyledikleri yeni şarkısı Sen Dönene Kadar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sen Dönene Kadar şarkı sözleri nelerdir? Sen Dönene Kadar şarkı sözleri sizlerle...

Murda ft. Hadise - Sen Dönene Kadar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEN DÖNENE KADAR ŞARKI SÖZLERİ

Dale, mamacita

Baby, sen bi' on'sun, o body makina

Bu nasıl bi' aşk? Hapset beni beni bir daha

Hikâyemiz belli girl, yazılmış çok kitap

Dale, mamacita

Al'im sana pırlantalar ve Bottega

Aşığım sana amor de mi vida

Hikâyemiz belli girl, yazılmış çok kitap

(Spankito)

***

Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa

Ama sensizliğe alışamam

Tanrı'dan sonra her şeyimdin ben, benim ol ve kal

Hâlâ aklında mıyım onunlayken? Mami onu sal

Hâlâ aklımdasın, kimse yanılmasın, unutamam

***

Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

Mami çök, çök, çök, bana çök

Mami, mami, mami

Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

Mami çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

***

Ey, baby, pull up gizli

Kimseler görmesin, zaten herkes bizi izli'

Baby, aşk mı bizimkisi? Nedir bunun ismi?

Kalbim tek benim mi, yoksa geçici bir his mi?

Ölene kadar da hani ruhlarımız birdi?

Eskileri düşünüyorum, hep ikimizi

Senden sonra gelenler hiç senin gibi değildi

Seni seyrettikçe yapayalnızım afilli

Yeah, shawty onu çalıştır, balıklama dalışım

Hayat deniz, çıkışlı, o ben'le ona alışık

Mahallede ışık az, sokaklar hep daracık

Hazır or'da aracım, gel, buraları bırakalım

***

Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa

Ama sensizliğe alışamam (-mam, -mam)

Tanrı'dan sonra her şeyimdin ben, benim ol ve kal (Kal, kal)

Hâlâ aklında mıyım onunlayken? Mami onu sal (Sal, sal)

Hâlâ aklımdasın, kimse yanılmasın, unutamam

***

Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

Mami çök, çök, çök, bana çök

Mami, mami, mami

Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

Mami çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

***

Baby, yeah, uh, unutamadığımsın

Uh, ah, çok güçlü bu hissin

Ah, uh, ben kendim değilim

Silemediğim hâlde sana dedim "Seni sildim"

(Ah, uh) Baby, sana zaafım

Beni delirtiyo', bunun terapisi lazım

Ah, uhu-uh, kalbim sana gitti

Rüya gibi başladı, kâbus gibi (Gibi) bitti

(Ah, ah) Beni itti (Ay, ay)

Tut-madığın sözler, yalanlar

Be-ni sadece aşık sananlar

***

Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa

Ama sensizliğe alışamam (-mam, -mam)

Tanrı'dan sonra her şeyimdin ben, benim ol ve kal (Kal, kal)

Hâlâ aklında mıyım onunlayken? Mami onu sal (Sal, sal)

Hâlâ aklımdasın, kimse yanılmasın, unutamam

***

Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

Mami çök, çök, çök, bana çök

Mami, mami, mami

Çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)

Mami çök, çök, çök, bana çök (Bana çök)