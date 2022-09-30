Murda - Bela sözleri! Murda - Bela şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...
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Murda'nın yeni şarkısı Bela, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Murda - Bela sözleri nelerdir? Murda - Bela şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Murda - Bela şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MURDA - BELA ŞARKI SÖZLERİ
Ya, ey, yeah
Shawty sensiz her şey çok zor
Fu**ed up
(Spankito)
***
Shawty sensiz her şey fu**ed up
Fu**ed up, baby'm nereye kaçtın?
Meşgul baby hattın gidip beni bıraktın
Baby söyle bana ne yaptın?
İstedim seni hep yanımda
Ama işin gücün hep bi' macera
Hayalini kurdum sonra seni buldum
Sen de oldun başıma bela
O-ho-o, ah-a-a
Anında sendeyim ara girl
Anında hep yanında
A-ha-a-a
Baby dertliyim çok dertli ben
Derdime tek çare sen
***
Hem aşkım hem dostumsun
Hep vardın birden yok oldun
Biliyorum baby yoruldun
Beni sevmek zor biliyorum girl
Şehir leş gel her köşesini gez benle
Yanımda ol hep taktım bileğine prez baby
Mod relax hep I ain't never stressed
Cebimde bi' dolu cash, sen gideceğimiz yeri seç baby
Sev baby, sadece beni sev baby
Cray deli oldum ben sana cray deli
Yeah, ver elini bana ver
Ben de vereyim sana bahçeli bi' ev baby
***
O-ho-o, ah-a-a
Anında sendeyim ara girl
Anında hep yanında
A-ha-a-a
Baby dertliyim çok dertli ben
Derdime tek çare sen
***
Prada pappi yanımda Bottega mami
Boynumda tsunami uçtum Dubai Abu Dhabi
Baby at bi' Molly, bekliyo'm ben in the lobby
Ya body is wonderland, shawty put it on me
Geceleri demon, gülüm I'm a demon
Baby onu salla Chanel'i de giydin
Boynunda pırlanta, altına bi' -ghini
Baby seni izleyeyim çıkar o bikiniyi, yeah
***
Shawty sensiz her şey fu**ed up
Fu**ed up, baby'm nereye kaçtın?
Meşgul baby hattın gidip beni bıraktın
Baby söyle bana ne yaptın?
İstedim seni hep yanımda
Ama işin gücün hep bi' macera
Hayalini kurdum sonra seni buldum
Sen de oldun başıma bela
O-ho-o, ah-a-a
Anında sendeyim ara girl
Anında hep yanında
A-ha-a-a
Baby dertliyim çok dertli ben
Derdime tek çare sen