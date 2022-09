Murda - Bela sözleri! Murda - Bela şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

Murda - Bela şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURDA - BELA ŞARKI SÖZLERİ

Ya, ey, yeah

Shawty sensiz her şey çok zor

Fu**ed up

(Spankito)

***

Shawty sensiz her şey fu**ed up

Fu**ed up, baby'm nereye kaçtın?

Meşgul baby hattın gidip beni bıraktın

Baby söyle bana ne yaptın?

İstedim seni hep yanımda

Ama işin gücün hep bi' macera

Hayalini kurdum sonra seni buldum

Sen de oldun başıma bela

O-ho-o, ah-a-a

Anında sendeyim ara girl

Anında hep yanında

A-ha-a-a

Baby dertliyim çok dertli ben

Derdime tek çare sen

***

Hem aşkım hem dostumsun

Hep vardın birden yok oldun

Biliyorum baby yoruldun

Beni sevmek zor biliyorum girl

Şehir leş gel her köşesini gez benle

Yanımda ol hep taktım bileğine prez baby

Mod relax hep I ain't never stressed

Cebimde bi' dolu cash, sen gideceğimiz yeri seç baby

Sev baby, sadece beni sev baby

Cray deli oldum ben sana cray deli

Yeah, ver elini bana ver

Ben de vereyim sana bahçeli bi' ev baby

***

O-ho-o, ah-a-a

Anında sendeyim ara girl

Anında hep yanında

A-ha-a-a

Baby dertliyim çok dertli ben

Derdime tek çare sen

***

Prada pappi yanımda Bottega mami

Boynumda tsunami uçtum Dubai Abu Dhabi

Baby at bi' Molly, bekliyo'm ben in the lobby

Ya body is wonderland, shawty put it on me

Geceleri demon, gülüm I'm a demon

Baby onu salla Chanel'i de giydin

Boynunda pırlanta, altına bi' -ghini

Baby seni izleyeyim çıkar o bikiniyi, yeah

***

Shawty sensiz her şey fu**ed up

Fu**ed up, baby'm nereye kaçtın?

Meşgul baby hattın gidip beni bıraktın

Baby söyle bana ne yaptın?

İstedim seni hep yanımda

Ama işin gücün hep bi' macera

Hayalini kurdum sonra seni buldum

Sen de oldun başıma bela

O-ho-o, ah-a-a

Anında sendeyim ara girl

Anında hep yanında

A-ha-a-a

Baby dertliyim çok dertli ben

Derdime tek çare sen