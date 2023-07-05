Muratpaşa Belediyesi'nin 5 Plajına Mavi Bayrak Töreni

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan belediyenin 5 plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde 'Doğayı, kaynaklarımızı koruyan, gelecek nesillere aktaran bir yaklaşımı hayat felsefesi ve yaşam şekli olarak benimsiyoruz dedi. Muratpaşa Belediyesi'nin Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarına mavi bayrakları törenle teslim edildi. Girişlerin ücretsiz olduğu, dileyenlerin 50 liradan şezlong ve şemsiye kiralayıp masmavi Akdeniz'e karşı çayını 5 liradan yudumladığı plajlar için tören, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kent ziyaretinde 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir dediği Erenkuş'ta yapıldı.Törene Başkan Uysal'la birlikte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Ergiydiren, mavi bayrak ödülünü almak kadar korumanın da zor olduğunu söyledi. Ergiydiren, şöyle konuştu

'Sayın başkan ve ekibinin ödülü korumak adına yaptıkları gayreti biliyorum. Antalya gibi bir metropolün merkezinde evinizden çıkıp denize girebileceğiniz yerler bunlar. Hiçbir karbon salınımı bırakmadan, yürüyerek ya da bisikletle gelip evinizden çıkıp burada denize girebilirsiniz. Uluslararası standartlara göre alınan numunelerde sıfır noktasına yakın değerleri olan bir denizden bahsediyoruz. Bunu korumak gerçekten çok önemli.Başkan Uysal ise Muratpaşa'da 'ego insan'dan 'eko insan'a geçiş yolculuğunun devam ettiğini söyledi. Kişisel ihtirasları, duyguları dizginleyip tedbir alan ve evrensel boyutta doğanın, doğal kaynakların korunmasını, gelecek nesillere aktarılmasını içeren bir yaklaşımı benimsediklerini dile getiren Başkan Uysal, 'Hayat felsefesi, dünya görüşü, duruş ve yaşam şekli olarak benimsiyoruz. Bunu da Muratpaşa halkı hayata geçirmeye gayret ediyor. Biz de onlara öncülük ediyoruz. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi bayraklarımız tekrar hayırlı olsun, kutlu olsun diye konuştu.Konuşmaların ardından Erenkuş Falez Plajı'nın mavi bayrağı göndere çekildi.