Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık ve Yeşildere Mahallelerindeki Vakıf Arazi Sorununu Çözmek İçin Girişimlerde Bulunuyor

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık ve Yeşildere mahallelerindeki vakıf mülkiyetindeki arazi sorununun çözümü için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Belediye, hazineye ait taşınmazların daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen kanun çerçevesinde arazaların mahalle sakinlerine devredilmesini talep etti.

ANTALYA (İHA) – Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık ve Yeşildere mahallelerinde 'vakıf mülkiyetindeki arazi'lere ilişkin sorunun çözümü için girişimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemiz, yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Kızılarık ve Yeşildere mahallelerinde 'vakıf mülkiyetindeki' arazi sorunlarının çözümü için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdüre gelmektedir" denildi.

Çözümün hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen 4706 sayılı kanun çerçevesinde mümkün olduğu belirtilen açıklamada, "Yasanın 4'üncü maddesi çizgisinde yayınlanan 313 sayılı Milli Emlak Tebliği'nde 'Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait üzerinde yapılaşma bulunan taşınmazlar ile trampa edilir' denilmektedir. Buna istinaden söz konusu arsaların mahalleliye doğrudan verilmek üzere belediyemize devri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından defaatle istenmiştir. Ancak bu konuda ilerleme sağlanamamıştır. Gelinen aşamada ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının Kızılarık Mahallesi başta olmak üzere vatandaşların tahliyelerini istediğini büyük bir üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA