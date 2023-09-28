Muratbey'den Tüketicilere Çağrı: "Kaynaklarımızı Daha Verimli Kullanarak Gıda Kaybı ve İsrafın Önüne Geçebiliriz"

Sürdürülebilir Gıda Platformu çatısı altında Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme Grubu Eş Başkanı olarak faaliyetlerini yürüten Muratbey, 29 Eylül Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla tüketicilere kaynakları daha verimli kullanma çağrısında bulundu. Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Birleşmiş Milletler verilerine göre; Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Muratbey olarak öncelikli hedefimiz, tüketicinin doğru bilgi edinmesini ve bilinçlenmesini sağlamak adına çalışmak” dedi.

Sürdürülebilir Gıda Platformu çatısı altında Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme Grubu Eş Başkanı olarak faaliyetlerini yürüten Muratbey, 29 Eylül Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla tüketicilere kaynakları daha verimli kullanma çağrısında bulundu. Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "Birleşmiş Milletler verilerine göre; Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Muratbey olarak öncelikli hedefimiz, tüketicinin doğru bilgi edinmesini ve bilinçlenmesini sağlamak adına çalışmak" dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre; Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Dünyada tüketici düzeyinde hazır haldeki tüm gıdanın ise yüzde 17'si hiç dokunulmadan çöpe giderken gıda israfının yüzde 61'i evsel atık, yüzde 26'sı hizmet sektöründe, yüzde 13'üyse perakende sektöründe ortaya çıkıyor.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN KAYNAKLARI İYİ PLANLAYARAK KULLANMALIYIZ"

İsraf hakkındaki rakamların çok çarpıcı olduğuna dikkat çeken Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "Ülkemizde yaşanan israf; su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda boşa gitmesine de neden oluyor ve beraberinde küresel ısınma/iklim değişikliğine etki ediyor. Kaynakları iyi planlayarak kullanmalıyız. Çünkü gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, bizlerin en önemli sorumluluğu" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, TÜKETİCİNİN DOĞRU BİLGİ EDİNMESİNİ VE BİLİNÇLENMESİNİ SAĞLAMAK"

Uluğ, "İsraf verileriyle birlikte açlık verilerini bir arada değerlendirmeliyiz. Bu durum, gıda kaybı ve israfını azaltmanın aciliyetine işaret ediyor. Muratbey olarak, tüketicinin doğru bilgi edinmesini ve bilinçlenmesini sağlamak adına çalışıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte gıda kayıplarının ve israfının önlenmesine yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir Gıda Platformu çatısı altında Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme Grubu Eş Başkanı olarak öncelikli hedefimiz, tüketicinin doğru bilgi edinmesini ve bilinçlenmesini sağlamak adına çalışmak. Bu doğrultuda sağlıklı nesiller geliştirmek adına uzman danışmanlarla çalışıyoruz ve üniversite iş birlikleriyle bu çalışmalarımızı destekliyoruz" dedi.

PEYNİR TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Muratbey, gıda kaybı ve israfın azaltılması için zincirin en önemli halkası olan mutfaklarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli ipuçları paylaştı. Muratbey'in tüketicilere önerileri şöyle:

"Burgu, Topi, Sürmeli, Misto gibi salamura suyu içinde satılan peynirler eğer açık şarküteri reyonundan alınıyorsa kendi salamura suyundan pakete muhakkak ekletilmeli. Böylece evde de kendi salamura suyu içinde muhafaza edilebilecek peynirler daha uzun süre besin değerlerini ve lezzetini kaybetmeden saklanabilir.

Peynir satın alırken satış noktasında, peynirlerin soğuk dolaplarda saklandığından emin olun. Dolapların çalışmadığı ya da soğukluk derecesinin uygun olmadığı yerlerde peynir çok hızlı bozulabiliyor. Satış noktalarında peynir dolap dışında bulundurulmamalı, kasa önü gibi yerler peynir için uygun koşullar değildir. Bu şartlarda tutulan peynirler alınmamalı.

Peynirinizi satın alırken ambalajının bozuk olmamasına dikkat edin. Son tüketim tarihi yakın olan peynirleri hemen tüketemeyecekseniz satın almayın.

Tüketim sırasında ambalajından ihtiyaç kadar peynir çıkartılarak kalan kısmının yine ambalajı içinde saklanması gerekiyor. Sofrada artan peynir olursa buzdolabındaki orijinal ambalajındaki peynirlerin yanına konmamalı, farklı bir kaba kaldırılmalı. Aksi takdirde oda sıcaklığında beklemiş peynirler, buzdolabında kendi ambalajında yer alan peynirin de çabuk bozulmasına yol açar.

Peynirinizi hemen tüketmeyecekseniz dilimlere ayırmadan saklayın. Böylece dış ortamla temasını en aza indirebilirsiniz.

Kaşar peynirinizi streç filme sararak saklıyorsanız vazgeçin. Çünkü peynir ile streç film arasında oluşacak hava boşluğu nemi artıracağı için peynirinizi küflendirebilir.

Beyaz peynirinizi tadını kaybetmemesi için kendi salamura suyunda saklayın. Suyu azalırsa içme suyu ekleyebilirsiniz.

Muratbey Burgu, Topi ve Sürmeli gibi salamura suyundan alınan peynirler, paketleri açıldıktan sonra yine kendi salamura suyunda muhafaza edilmelidir. Böylece hem ürün su kaybederek kurumayacak hem de kısa sürede bozulmayacaktır.

Muratbey ızgara peynir gibi kızartma peynirlerinin tuzundan arındırılması ve gerçek tadının açığa çıkması için 15 dakika ılık suda bekletilip kızartılması ve sıcak servis edilmesi gerekir. Sıcak servis edilmeyen peynirler sertleşir. Yeme keyfi kaybedilince israf edilebilir.

Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalıdır. Paket açılıp porsiyon olarak servis edilmeli ve kapağı devamlı kapalı olarak buzdolabında saklanmalıdır."

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