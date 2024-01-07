Murat Zorluoğlu kimdir, nereli? Murat Zorluoğlu ne mezunu? Murat Zorluoğlu hayatı ve kariyeri!

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Zorluoğlu kimdir, nereli? Murat Zorluoğlu ne mezunu? Detaylar haberimizde...

MURAT ZORLUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Murat Zorluoğlu 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

MURAT ZORLUOĞLU NE MEZUNU?

İlkokulu memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

MURAT ZORLUOĞLU SİYASİ KARİYERİ

Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atandı. Aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.