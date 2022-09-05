Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat Ömer kimdir?

Teşkilat dizisinde Serdar karakterinin ölmesinden sonra dizinin başrol oyuncusunun kim olacağı merakla bekleniyordu. Seyirciler merakla beklerken beklenen açıklama geldi. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? sorusu yöneltildi? Peki, Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat'ın yeni transfer oyuncusu Murat Yıldırım mı oldu? Teşkilat Ömer kimdir?

Aziz, Ramo, Suskunlar gibi yapımlarda oynayan Murat Yıldırım şimdi ise Teşkilat kadrosuna geliyor. Peki, Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat'ın yeni transfer oyuncusu Murat Yıldırım mı oldu? Teşkilat Ömer kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MURAT YILDIRIM TEŞKİLAT'A MI GELDİ?

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ile birlikte bu sezon 'Teşkilat' dizisinin başrolünü paylaşacak. Kadroya dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek.

TEŞKİLAT ÖMER KİMDİR?

Ekibe yeni dahil olan Ömer, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın anne ve babası Mardinlidir. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.

MURAT YILDIRIM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2005Organize İşler

2006ArafCenk

2009Güz SancısıBehçet

2014KırımlıSadık Turan

2015Kocan Kadar KonuşSinan Ünver

2016Kocan Kadar Konuş: DirilişSinan Ünver

2017Sonsuz AşkCan Tüzmen

2017AylaÜsteğmen Mesut

2017İlk ÖpücükHakan Taşyapar

2018ScorpionYassir

2020MakoMurad

1999Ayrılsak da Beraberiz

2003Hayat Bilgisi

Patron Kim?

Ölümsüz Aşk

2004Bütün ÇocuklarımMesut

Büyük YalanOkan

2006-2007FırtınaAli

2007-2009AsiDemir Doğan

2009Ey Aşk NerdesinPolis

2010-2011Aşk ve CezaSavaş Baldar

2012SuskunlarEcevit Oran

2016Gecenin KraliçesiKartal Sakallıoğlu

2020-2021RamoRamazan Kaya (Ramo)

2021AzizAziz Payidar