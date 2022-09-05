Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat Ömer kimdir?
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Teşkilat dizisinde Serdar karakterinin ölmesinden sonra dizinin başrol oyuncusunun kim olacağı merakla bekleniyordu. Seyirciler merakla beklerken beklenen açıklama geldi. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? sorusu yöneltildi? Peki, Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat'ın yeni transfer oyuncusu Murat Yıldırım mı oldu? Teşkilat Ömer kimdir?
Aziz, Ramo, Suskunlar gibi yapımlarda oynayan Murat Yıldırım şimdi ise Teşkilat kadrosuna geliyor. Peki, Murat Yıldırım Teşkilat'a mı geldi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat'ın yeni transfer oyuncusu Murat Yıldırım mı oldu? Teşkilat Ömer kimdir? İşte detaylar haberimizde...
Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ile birlikte bu sezon 'Teşkilat' dizisinin başrolünü paylaşacak. Kadroya dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek.
Ekibe yeni dahil olan Ömer, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir.
13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın anne ve babası Mardinlidir. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.
20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.
2005Organize İşler
2006ArafCenk
2009Güz SancısıBehçet
2014KırımlıSadık Turan
2015Kocan Kadar KonuşSinan Ünver
2016Kocan Kadar Konuş: DirilişSinan Ünver
2017Sonsuz AşkCan Tüzmen
2017AylaÜsteğmen Mesut
2017İlk ÖpücükHakan Taşyapar
2018ScorpionYassir
2020MakoMurad
1999Ayrılsak da Beraberiz
2003Hayat Bilgisi
Patron Kim?
Ölümsüz Aşk
2004Bütün ÇocuklarımMesut
Büyük YalanOkan
2006-2007FırtınaAli
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2009Ey Aşk NerdesinPolis
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