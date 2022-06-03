Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak? Aziz dizisi Aziz ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu? - Haberler

Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak? Aziz dizisi Aziz ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu?
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Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz 'Aziz Payidar' öldü mü, diziden mi çıkacak? Aziz ölüyor mu? Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak? Aziz Aziz ölecek mi?
Ekranların beğenilen dizisi Aziz'in son fragmanında Aziz Payidar'ın boynuna ip geçiriliyor. Bunun ardından izleyiciler, Aziz 'Aziz Payidar' öldü mü, diziden mi çıkacak? Aziz ölüyor mu? Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak? araştırması yaptı. Peki, Aziz Aziz öldü mü, neden ölüyor? Aziz diziden çıkıyor mu? İşte detaylar...
Aziz'in yayınlanan sezon finali fragmanında Azi Payidar'ın boynuna ip geçiriliyor ve altındaki iskemlesi itiliyor. Bunun ardından izleyiciler Aziz ölecek mi, diziden mi çıkacak merak etmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Aziz dizisinin başrolü Aziz Payidar ölecek mi, Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak henüz bilinmiyor.
Aziz dizisinde Aziz Payidar karakterini "Murat Yıldırım" canlandırmaktadır.
Aziz Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Pierre'in Aziz'i suçlu ilan ettiği tanıtımda tutuklanan Aziz ile Efnan arasında yaşanan vedalaşma sahnesi duygu dolu anlara sahne oluyor. İdam edilmek üzere İdare Binası'nın önüne getirilen Aziz'in "Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır. Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!" sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz'e destek oluyor. Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya'nın geleceği ne olacak? Sezon finalinde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.