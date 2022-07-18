Murat Volkan Dülger kimdir? Murat Volkan Dülger kaç yaşında, nereli? Murat Volkan Dülger hayatı ve biyografisi nedir?

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MURAT VOLKAN DÜLGER KİMDİR?

Murat Volkan Dülger, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "Türk Ceza Hukuku'nda Bilişim Suçları" konulu çalışması ile yüksek lisans derecesini almıştır. Dülger, aynı enstitüde yürüttüğü doktora çalışmasını 2010 yılında tamamlayarak "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar" konulu doktora tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır. Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı konulu çalışmasıyla yapmış olduğu başvuru neticesinde 2016 yılında Ceza ve Ceza Hukuku doçenti unvanını almıştır. Dülger, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dülger, çalışmalarını Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Yapay Zekaların Hukuki Sorumluluğu alanlarında yoğunlaştırmıştır. Murat Volkan Dülger, uzun yıllardır üyesi olduğu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu'nun iki dönem başkan yardımcılığını, iki dönem de başkanlığını yapmıştır. Dülger, 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 2006 yılından beri faaliyet göstermekte olan Dülger Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıdır.