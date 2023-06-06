Murat Ünalmış, Güneşi Gördüm filmiyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Gülcemal dizisiyle adından söz ettiren Emir Çubukçukimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Murat Ünalmış kimdir? Murat Ünalmış kaç yaşında, nereli? Murat Ünalmış hangi dizilerde oynadı?Detaylar haberimizdedir…

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, "Üç Kadın" dizilerinde ve "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. 2016-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır. atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynamıştır. 24 Haziran 2021 tarihinde diziden ayrılmıştır. (102. bölüm / 3. Sezon Finali) Şimdilerde ise, FOX'ta yayımlanmakta olan Gülcemal dizisinde Gülcemal Şahin karakterine hayat vermektedir.

MURAT ÜNALMIŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sınırlı Aşk

Kurşun Yarası

Deli Duran

Üç Kadın

Şöhret

Sır Gibi

Rüzgâr

Kasaba

Yer Gök Aşk

Babalar ve Evlatlar

İnadına Yaşamak

Seddülbahir 32 Saat 1

Sevda Kuşun Kanadında

Deli Gönül

Bir Zamanlar Çukurova

Gülcemal