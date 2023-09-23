Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu. Yıllardır gözlerden uzak bir aşk yaşayan ikili, yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah törenini tercih etti. Peki, Murat Ünalmış kimdir? Evli mi, eşi kim?

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi. Murat Ünalmış kimdir? Evli mi, eşi kim? soruları ise merak edildi.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış (d. 23 Nisan 1981, Kayseri), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, "Üç Kadın" dizilerinde ve "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. 2016-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır. atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynamıştır. 24 Haziran 2021 tarihinde diziden ayrılmıştır. (102. bölüm / 3. sezon finali) Son olarak ise, 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Gülcemal dizisinde Gülcemal Şahin karakterine hayat verdi.