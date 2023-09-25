Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile evlendi. Murat Ünalmış ve Nutiye Akar'ın evlilik haberleri gündemi meşgul ediyor. Murat Ünalmış, birçok popüler diziye imza atan bir oyuncu. Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal gibi dizilerde rol aldı. Murat Ünalmış'ın eşi kimdir sorusu da merak konusu oldu. Murat Ünalmış ve Nutiye Akar'ın evlilik durumu ve detaylar haberimizdedir...

Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi mi ve Murat Ünalmış eşi kimdir soruları gündeme geliyor. Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi. Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi mi ve Murat Ünalmış eşi kimdir merak ediliyor. Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi mi? Murat Ünalmış eşi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MURAT ÜNALMIŞ İLE NUTİYE AKAR EVLENDİ Mİ?

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

MURAT ÜNALMIŞ EŞİ KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu. Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Ünalmış ise sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.