Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker geliyor. Peki, Murat Ülker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Murat Ülker'in serveti ne kadar, kaç milyar dolar? Murat Ülker Ülker'in sahibi mi? İşte bilgiler...Murat Ülker kimdir, serveti ne kadar? Murat Ülker kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret etti. Bunun ardından vatandaşlar ve futbolseverler, Murat Ülker kimdir, serveti ne kadar? Murat Ülker kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ülker'in Yönetim Kurulu Başkan'ı Murat Ülker'in hayatı ve biyografisi nedir? araştırması yaptı. İşte detaylar...

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker (d. 21 Mart 1959, İstanbul), Türk milyarder bir iş insanı ve sanayicidir. 4,7 milyar dolarlık özvarlığı ile Ülker, Türkiye'nin en zenginleri sıralamasındaki birinciliğini 2022'de de korudu; dünyanın ise en zengin 601. kişisidir. Ülker, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

Eğitimi ve kariyeri

Murat Ülker, Ülker ailesinin oğlu olarak 21 Mart 1959'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı, bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.

Gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Murat Ülker, ilerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008'den 2020 yılına kadar çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdü. 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeğeni Ali Ülker'e devretti.

Ailesi ve özel hayatı

Murat Ülker, Kırım Aluşta asıllıdır. Ailesi "Devletler" adıyla bilinirdi. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallimdi. Trakya'da yine Kırımlı bir göçmenle evlenen Hacı İslam Efendi, Tekirdağ'ın Saray'da görev yaparken Balkan Savaşları dolayısıyla İstanbul'a, oradan da Kırımdaki yurtlarına geri döndü. Babası Sabri Ülker de 1920 yılında Aluşta'nın Korbek köyünde doğmuştur. Aile, Sovyetler Birliğinin kurulması ile birlikte Müslümanlara yapılan baskılar nedeniyle 1929'da İstanbula göç etmiştir. 1940'lı yıllarda babası Sabri ve amcası Asım'ın girişimciliği ile temelleri atılan şekerlemecilik işi, 1944'te ürettikleri bisküviye Ülker adını vermeleri ile gelişerek devam etmiş ve daha sonra Yıldız Holding'e dönüşmüştür. Bu arada, markaları "Ülker" namıyla iş çevrelerinde tanındıklarından dolayı iltibasları gidermek için 1954'te ailenin evvelce Berksan olan soyadı değiştirilmiştir.

Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya (d. 1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d. 2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.

Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup; Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında ölmüştür. Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile liseden sınıf arkadaşıdır. Ayrıca yeğeni Ahmet Özokur ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure evlidir. Fakat 12 Mayıs 2015'te Ahmet Özokur ve Sefure Davutoğlu çifti tek celsede boşanmışlardır. Ahmet Özokur, 650 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 49'uncu en zengin kişisidir.

Hobileri arasında ailesiyle seyahat etmek ve yelken olan Murat Ülker, sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Ülker'in ayrıca hat sanatı ve modern resim de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonu bulunuyor.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır.

Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.

MURAT ÜLKER'İN SERVETİ NE KADAR?

2015 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre Murat Ülker, $4.4 milyar servetiyle Türkiye'nin 1., dünyanın ise 369. zengin ismi olmuştur.

2017 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde de 3.7 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 1. zengin kişisi olarak açıklanmıştır.

2018 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin Türkler" listesinde 4.8 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 1. zengin kişisi olarak açıklanmıştır.

2021 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin Türkler" listesinde 6.3 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin kişisi olarak açıklandı.

2022 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin Türkler" listesinde 4.7 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin kişisi olarak açıklandı.