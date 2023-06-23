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Murat Ülker aday mı olacak? Murat Ülker Fenerbahçe başkanlığına aday mı?

Murat Ülker aday mı olacak? Murat Ülker Fenerbahçe başkanlığına aday mı?

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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının ardından ise Murat Ülker aday mı olacak? Murat Ülker Fenerbahçe başkanlığına aday mı? soruları aratıldı.

Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dirSon Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir
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Murat Ülker aday mı olacak? Murat Ülker Fenerbahçe başkanlığına aday mı? soruları gündemde yer alıyor. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında gönlündeki başkan adayını ilan etti. Yıldırım yaptığı açıklamanın ardından Murat Ülker aday mı olacak? Murat Ülker Fenerbahçe başkanlığına aday mı? soruları araştırıldı.

MURAT ÜLKER ADAY MI OLACAK?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında gönlündeki başkan adayını ilan etti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Aziz Yıldırım Murat Ülker Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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